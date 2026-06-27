Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate estado de la RegiónAropuerto CorveraAtaque a martillazos Torre PachecoCrimen ZarandonaPueblos del AñoPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Baloncesto

Bernat Canut seguirá otra temporada al frente del Hozono Jairis

El técnico ilerdense continuará por tercera campaña al frente del club de Alcantarilla

Bernat Canut, entrenador del Hozono Global Jairis

Bernat Canut, entrenador del Hozono Global Jairis / FEB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Dioni García

Dioni García

A falta de unos flecos por resolver del contrato, Bernat Canut seguirá por tercera temporada liderando desde el banquillo al Hozono Global Jairis de Alcantarilla. El entrenador y el club están en sintonía, pero su renovación se ha retrasado por el intenso trabajo que está desarrollando la entidad para conseguir más apoyo económicos y poder seguir creciendo tras dos campañas con Canut en el banquillo, donde el equipo ha conquistado una Copa de la Reina, ha sido subcampeón en otra y también ha estado en los play off por el título.

Seis jugadoras con contrato

La dirección deportiva ya ha cerrado la continuidad de cuatro jugadoras, aunque una de ellas, Aina Ayuso, tenía contrato por una campaña más, y los fichajes de la base canadiense Sami Hill, que procede del Araski, y la ala pívot alemana Emily Bessoir, del Lointek Gernika. Continúan también Txell Alarcón, Alba Prieto y Billie Masey, a las que se puede unir próximamente la murciana Laura Gil. El club quiere completar una plantilla amplia para poder afrontar con garantías la Liga Femenina y la Eurocup Women, donde participará por tercera campaña consecutiva, y para ello está buscando más apoyos económicos para una entidad que ya ha hecho historia en el baloncesto femenino regional.

Emily Bessoir.

Emily Bessoir. / L.O.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents