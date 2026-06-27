Baloncesto
Bernat Canut seguirá otra temporada al frente del Hozono Jairis
El técnico ilerdense continuará por tercera campaña al frente del club de Alcantarilla
A falta de unos flecos por resolver del contrato, Bernat Canut seguirá por tercera temporada liderando desde el banquillo al Hozono Global Jairis de Alcantarilla. El entrenador y el club están en sintonía, pero su renovación se ha retrasado por el intenso trabajo que está desarrollando la entidad para conseguir más apoyo económicos y poder seguir creciendo tras dos campañas con Canut en el banquillo, donde el equipo ha conquistado una Copa de la Reina, ha sido subcampeón en otra y también ha estado en los play off por el título.
Seis jugadoras con contrato
La dirección deportiva ya ha cerrado la continuidad de cuatro jugadoras, aunque una de ellas, Aina Ayuso, tenía contrato por una campaña más, y los fichajes de la base canadiense Sami Hill, que procede del Araski, y la ala pívot alemana Emily Bessoir, del Lointek Gernika. Continúan también Txell Alarcón, Alba Prieto y Billie Masey, a las que se puede unir próximamente la murciana Laura Gil. El club quiere completar una plantilla amplia para poder afrontar con garantías la Liga Femenina y la Eurocup Women, donde participará por tercera campaña consecutiva, y para ello está buscando más apoyos económicos para una entidad que ya ha hecho historia en el baloncesto femenino regional.
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