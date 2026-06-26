El Zambú Pinatar, a por el ascenso a Primera División

No hay margen para el error. Después de una eliminatoria vibrante, el Zambú Pinatar afronta esta tarde a las 20:00 (televisado por el YouTube de la RFEF) el partido más importante de su historia. El conjunto dirigido por Dani Martínez visita el pabellón Príncipe Felipe para disputar el tercer y definitivo encuentro de la final del play off de ascenso a Primera División frente al Wanapix Zaragoza, con un premio mayúsculo para el vencedor: un billete hacia la élite del fútbol sala español.

La serie llega igualada (1-1) tras dos encuentros completamente diferentes. El primero, disputado en Zaragoza, dejó un sabor agridulce para el conjunto pinatarense. Los costeros completaron un gran partido y llegaron a dominar el marcador por 1-3, pero el empuje del cuadro aragonés y el aliento de sus seguidores acabaron decantando la balanza para los locales, que remontaron en los minutos finales para llevarse el primer asalto.

Lejos de acusar el golpe, el Zambú respondió de la mejor manera posible. El pasado sábado, en un abarrotado pabellón Príncipe de Asturias de San Pedro del Pinatar, ofreció una auténtica exhibición de fútbol sala para imponerse con autoridad por 4-1. El equipo mostró personalidad, intensidad y una enorme madurez competitiva para igualar la eliminatoria y llegar al encuentro decisivo cargado de confianza y con la moral por las nubes.

Ahora todo se resolverá de nuevo en Zaragoza. El Príncipe Felipe, con capacidad para cerca de 11.000 espectadores, presentará un ambiente de las grandes ocasiones después de la intensa campaña realizada por el club aragonés durante toda la semana para llenar las gradas y convertir el pabellón en una caldera. Un escenario imponente en el que el Wanapix Zaragoza intentará hacer valer el factor cancha y su condición de favorito, ganada tras finalizar la liga regular por delante del conjunto pinatarense.

Sin embargo, el Zambú no estará solo. Un total de 254 aficionados recorrerán los más de 600 kilómetros que separan San Pedro del Pinatar de Zaragoza para acompañar al equipo en una cita histórica. Su presencia permitirá al conjunto murciano sentirse arropado en un duelo en el que cada detalle puede resultar decisivo.

Un precedente para soñar

Además, la historia ofrece un precedente que invita al optimismo. En la temporada 2016-2017, el O Parrulo Ferrol logró el ascenso precisamente después de una eliminatoria muy similar. Los gallegos cayeron en el primer partido frente al Elche, igualaron la serie en casa y terminaron conquistando el ascenso con una victoria a domicilio en el tercer y definitivo encuentro.

Nueve años después, el Zambú Pinatar aspira a escribir una página parecida. El equipo ha demostrado durante todo el play off que tiene argumentos suficientes para competir de tú a tú con cualquier rival y ha llegado al momento decisivo en su mejor versión. Solo quedan cuarenta minutos -o los que sean necesarios- para decidir quién acompaña la próxima temporada al Ejido, ya ascendido, con los grandes del fútbol sala nacional.

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La Primera División está a un último esfuerzo. El Zambú Pinatar afronta el reto más exigente de su historia con la ilusión intacta y convencido de que el sueño del ascenso está más cerca que nunca.