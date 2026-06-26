La Supercopa Territorial arranca con una plaza de la Copa del Rey en juego

El fútbol modesto de la Región de Murcia se prepara para vivir, desde hoy, el último torneo de la temporada 2025-2026. La Supercopa Territorial reunirá a cuatro clubes que han firmado un año deportivo espectacular. El destino les brinda una oportunidad de oro, ya que el campeón del torneo obtendrá el codiciado billete para disputar la fase previa de la Copa del S.M. El Rey, un escaparate de ensueño para cualquier entidad humilde.

En el cuadro del torneo destaca el Ciudad de Calasparra, conjunto que se ganó el derecho a participar tras erigirse como el mejor equipo de la liga regular en Preferente Autonómica que, por vicisitudes del destino, no logró certificar el ascenso de categoría. Junto a los del noroeste regional estará el Atlético Pinatarense, flamante representante de la Primera Autonómica, y la A.D. Barrio Peral, que acude a la cita con el orgullo de haber sido el cuadro más destacado de la Segunda Autonómica. El cartel de auténtico lujo lo completa el prometedor 30K800 Fútbol Club de Lorca, escuadra que llega con la vitola de campeón de la siempre competitiva Liga Sub-23.

La acción arrancará de forma simultánea esta noche con la disputa de las semifinales. A las 20:30 horas se dará el pitido inicial a ambos choques. En el Campo de Fútbol José María Soriano Muñoz "Kubala", ubicado en Alhama de Murcia, el Ciudad de Calasparra medirá sus fuerzas contra el filial lorquino del 30K800 F.C. en un duelo que promete igualdad, por la época del año en la que estamos, pero en la que el cuadro arrocero parte como favorito. A la misma hora, pero en el Polideportivo Municipal de Balsicas, el Atlético Pinatarense y la A.D. Barrio Peral protagonizarán la otra semifinal que promete levantar chispas en las gradas y que sí que parece más nivelado.

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Los dos equipos que consigan salir victoriosos de estas batallas se verán las caras en el partido definitivo. La gran final de la Supercopa Territorial tendrá lugar el domingo, repitiendo el horario de las 20:30 horas. El escenario elegido para coronar al campeón regional será nuevamente el césped del municipal "Kubala" de Alhama, un recinto que se convertirá en el epicentro del fútbol base murciano durante todo el fin de semana y que ya fue la sede el pasado curso. El ganador llevará el nombre de la Región de Murcia a la fase previa de la Copa del Rey, con la posibilidad real de recibir a un equipo de Primera División en la siguiente ronda.