Una pretemporada con asterisco para el Real Murcia

La pretemporada del Real Murcia estará marcada por la decisión del club grana de jugar la fase autonómica de la Copa Federación. Para los responsables murcianistas es tan importante obtener un billete para la próxima Copa del Rey después de no hacer los deberes en la liga, que no han dudado en bajar al barro para intentar remendar ese fracaso. Y para poder estar en la Copa del Rey tendrán que recorrer un largo camino, ya que en esta ocasión tendrán que ganarse un puesto en la fase nacional de la Copa Federación. De ahí, que en pleno agosto, el equipo de Sergi Guilló tenga que disputar varios encuentros de la ronda autonómica.

Aunque ahora mismo no hay una confirmación oficial de cómo será la pretemporada del Real Murcia, ya se puede ir haciendo un boceto, un boceto que irá acompañado de un asterisco hasta finales de agosto, obligando a los granas a tener un ‘Plan B’ preparado por si por alguna razón no se cumple la lógica en la Copa Federación. Porque una eliminación en cuartos de final ante el Mazarrón, apartaría a los de Guilló de las semifinales y la final, dejando libres dos fechas en el calendario apenas unos días antes del inicio liguero.

Amistosos regionalistas

Otra de las curiosidades de la pretemporada grana es que ahora mismo en el calendario de amistosos la mayoría de los rivales son de la Región de Murcia. Y es que los granas se enfrentarán el 5 de agosto al Cieza, el 12 al Lorca Deportiva o al Águilas, y el 16 al Mazarrón en los ya mencionados cuartos de final de la Copa Federación. Si pasa esa ronda, en semifinales -19 de agosto- le podría tocar el UCAM Murcia, el Alcantarilla o el Molinense. La fina, por su parte, será el 23 de agosto.

El 25 de julio empieza todo

Aunque el Real Murcia comenzará la pretemporada el 15 de julio, será el día 25 cuando empiece a rodar con la disputa de su primer amistoso. El choque, confirmado ayer por el propio club grana, será en Pinatar Arena (19.00) ante el Port Vale inglés, equipo que milita en la cuarta categoría.

Ya el 1 de agosto, el Eldense, recién ascendido a la Segunda División, ha anunciado un amistoso ante el Real Murcia para ese día. También se disputará en Pinatar Arena el 1 de agosto. Luego el 5 y el 12 tendrá lugar el Trofeo Manny Pelegrín, donde los granas compiten con Cieza -su rival en semifinales-, Lorca Deportiva y Águilas.

Daniel Soler y Pello Alkain, en el cuerpo técnico de Sergi Guilló

Sergi Guilló asumirá las tareas de entrenador del Real Murcia compañado de dos hombres de su confianza, dos hombres que no son desconocidos para la entidad grana. Y es que en el cuerpo técnico del preparador ilicitano estarán Daniel Soler como segundo entrenador y Pello Alkain como preparador físico.

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Soler, que viene de acompañar a Guilló tanto en el Mérida como en el Huesca, ya trabajó en el Real Murcia como analista durante las temporadas 21-22 y 22-23, donde comenzó su relación con el ilicitano, que ejercía de ayudante de Mario Simón. Lo mismo ocurre con Pello Alkain. El nuevo preparador físico del club grana ya trabajó en Nueva Condomina durante una temporada, pasando posteriormente a formar parte el curso pasado del cuerpo técnico del Huesca.