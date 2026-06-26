Pedro Acosta irrumpe entre las Aprilia en los entrenamientos del GP de Holanda

Solo la KTM de Pedro Acosta se atrevió a desafiar el dominio de los pilotos de Aprilia en la primera jornada de entrenamientos para el Gran Premio de Holanda, que se disputa en el circuito de Assen este domingo, donde Fermín Aldeguer acabó en la enfermería por una caída. Con Marco Bezzecchi, con 1:31.123, logrando la pole provisional, y el madrileño Raúl Fernández, del equipo satélite Trackhouse en la segunda plaza (1:31.300), el mazarronero se quedó a 187 milésimas de segundo del mejor tiempo con 1:31.310, y logró desplaza a Ai Ogura a la cuarta plaza 1:31.362. Es decir, que entre los cuatro primeros, tres Aprilia y una KTM.

Para encontrar a la primera Ducati, la marca con la que correrá el próximo año Acosta, hay que bajar hasta la quinta plaza. Pecco Bagniana, con 1:31.384, fue quinto por delante de Marc Márquez, el ganador en la República Checa la pasada semana, con 1:31.446. Asimismo, el campeón del mundo de 2024, Jorge Martínez, fue noveno, con 1:31.638, con Álex Márquez, quien sufrió una caída que pone en duda su concurso el resto del fin de semana, décimo con 1:31.701, cerrando así los pilotos que entran directamente en la Q2 del sábado.

Quien tendrá que ganarse un puesto en la sesión definitiva para la composición de la parrilla de salida es Fermín Aldeguer. El piloto de La Ñora concluyó decimocuarto el día, con un tiempo de 1:31.861, después de sufrir una aparatosa caída donde salió volando al llegar a la grava. El murciano fue trasladado al centro médico y no pudo volver a pista.

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Carpe y Quiles, en la Q2

En Moto3, tanto Álvaro Carpe como Máximo Quiles se metieron directamente en la Q2, pero ambos no estuvieron en las primeras posiciones. El piloto del Red Bull KTM Ajo se quedó a 471 milésimas del autor del mejor tiempo, el australiano Joel Kelso, con un registro de 1:41.389, mientras que el líder del Mundial fue undécimo con 1:41.516, a poco más de medio segundo.