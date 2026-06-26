El Lorca Deportiva ficha a Javi Pedrosa, que no seguirá en el Águilas

El Lorca Deportiva ha hecho oficial el quinto fichaje para la próxima campaña. Se trata de un viejo conocido, Javier Agustín Pedrosa, conocido deportivamente como Javi Pedrosa, de 27 años y que procede del Águilas. Nacido en Murcia en septiembre de 1997, juega de extremo, principalmente zurdo. Tambien estuvo en equipos de la Región como La Unión, Yeclano Deportivo, Racing Murcia, Mar Menor, Real Murcia y UCAM Murcia. Pedrosa ha estado a un gran nivel en el Águilas, siendo pieza clave para el ascenso del equipo costero. Ha jugado 34 partidos, anotando tres goles.

Los nuevos fichajes del Lorca Deportiva son los centrales Asier Pérez (Tudelano) y Marc García (Poblense), el extremo Chus Ruiz (La Unión), y el delantero Talaverón (Linares). Los renovados son el meta Ernestas, el lateral derecho Jaime Escobar, el central Sergi, los centrocampistas Willy, Álvaro Martínez y Dani Garcia, el extremo Álex Peque y el delantero Naranjo.

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1.300 abonados

El Lorca Deportiva ha encarado la recta final de la campaña de abonos especial con carnés a cincuenta euros. Será el próximo martes cuando termine. Hasta el momento se ha superado la cifra de socios de la temporada pasada, puesto que 1.300 han retirado su abono.