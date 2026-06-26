El lateral Nacho Martínez, pilar del FC Cartagena, renueva su contrato

Tras la renovación de Pablo de Blasis, el siguiente objetivo del FC Cartagena era lograr la continuidad de otro de los veteranos de la plantilla. Y el club ha dado un paso más en la construcción del equipo que tendrá a su disposición Íñigo Vélez la próxima temporada en Primera RFEF con la continuidad del lateral Nacho Martínez. El madrileño, a sus 37 años de edad, seguirá en un club al que llegó en el mercado de invierno de la campaña del descenso.

Martínez, que se encontraba sin equipo tras desvincularse del Tenerife, fichó por primera vez con los albinegros en febrero de 2025 tras marcharse Ríos Reina. Estuvo a prueba unos días y se quedó. El equipo no logró salvarse, pero el madrileño decidió el verano pasado renovar por una campaña más. El exjugador de Rayo Vallecano, Real Valladolid y Tenerife ha ofrecido un gran rendimiento en Primera RFEF, con 34 partidos disputados y 2.515 minutos sobre el césped. Junto a De Blasis ha sido el líder en el vestuario, haciendo piña con sus compañeros en los momentos más delicados institucionalmente del club, siendo uno de los capitanes.

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Siempre he dicho que hay que estar donde de verdad te quieren, y desde que llegué a Cartagena esa ha sido la sensación Nacho Martínez — Jugador del FC Cartagena

"Siempre he dicho que hay que estar donde de verdad te quieren, y desde que llegué a Cartagena esa ha sido la sensación", dijo en una entrevista con La Opinión, donde apuntó sobre su rol de capitán que no se trata "solo de llevar un brazalete, es estar disponible para tus compañeros en cualquier situación, dentro o fuera del campo. Intento ser un ejemplo para los más jóvenes y al mismo tiempo dar confianza a los veteranos", añadió.