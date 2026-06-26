FC Cartagena: Pablo Clavería, un refuerzo albinegro que conoce la casa

El FC Cartagena ha hecho oficial su cuarto movimiento en el mercado de fichajes para la temporada 2026-2027. Pablo Clavería Herráiz (Madrid, 30 años) se convierte en nuevo futbolista del conjunto albinegro tras alcanzarse un acuerdo definitivo entre ambas partes.

El mediocentro madrileño vivirá así su segunda etapa en el conjunto albinegro, un club que conoce a la perfección y donde se asentará como ese perfil tan codiciado de centrocampista con recorrido, capaz de actuar con la misma solvencia como mediocentro posicional o como pivote de contención. Clavería es un futbolista dotado de una gran lectura táctica, capaz de abarcar mucho terreno de juego, dar un equilibrio fundamental en las transiciones defensivas, incrustarse entre los centrales para asegurar una limpia salida de balón desde atrás y, al mismo tiempo, aportar la intensidad necesaria al descolgarse en la presión alta. En su anterior paso por el club, flotó en el ambiente de la parroquia local la sutil sensación de que, debido a las rotaciones y los contextos tácticos, no llegó a desplegar todo el enorme potencial que guardaba en sus botas; aun así, su entrega incondicional en cada minuto disputado hizo que se marchara dejando un excelente sabor de boca en una afición que siempre valoró su entrega y guardó un gratísimo recuerdo de su profesionalidad. Ahora llega para completar el puesto de mediocentro y pelear un puesto con Jean Jules, otro jugador muy valorado por la entidad albinegra.

Clavería formó parte de la plantilla cartagenerista durante las campañas 20-21 y 21-22 en LaLiga Hypermotion. Su llegada inicial se produjo en el verano de 2020, procedente del Fuenlabrada, justo tras el histórico ascenso del club a la categoría de plata del fútbol español. En su primer año, el centrocampista madrileño fue una pieza fundamental para los esquemas del equipo a la hora de amarrar la permanencia en la categoría, llegando a disputar un total de 26 encuentros oficiales.

En el mercado invernal de la siguiente temporada, tras haber participado en 13 partidos durante la primera vuelta, el jugador puso rumbo al Lugo en busca de mayor continuidad. Curiosamente, en tierras gallegas coincidió por primera vez con Íñigo Vélez, un técnico que volvería a cruzarse en su camino más adelante en la Ponferradina, donde Clavería se convirtió en el jefe del centro del campo y disputó 34 compromisos oficiales en la exigente Primera Federación.

Petición de Íñigo Vélez

Tras su provechoso paso por El Toralín, el futbolista madrileño militó en el Zamora CF —superando la barrera de los 50 partidos en la categoría de bronce— antes de emprender un nuevo reto en el extranjero para vivir una última aventura internacional en las filas del Anagennisi Karditsas de la liga griega.

Hijo del mítico exguardameta internacional de fútbol sala Jesús Clavería, el nuevo fichaje del Cartagena cuenta con un bagaje profesional indiscutible en todas las categorías que ha pisado. Formado en la exigente cantera del Rayo Vallecano, club de la franja con el que llegó a cumplir el sueño de debutar en la Primera División, Clavería regresa al Estadio Municipal Cartagonova con 30 años, en plena madurez futbolística, y con una hoja de servicios que registra la imponente cifra de 340 partidos oficiales y 28 goles marcados a lo largo de su carrera profesional.

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Con esta incorporación de garantías, la dirección deportiva del FC Cartagena añade músculo, un gran sentido de la colocación y veteranía a un centro del campo que volverá a estar comandado desde el banquillo por Íñigo Vélez. El técnico es el principal valedor de un jugador al que conoce a la perfección, cuyas virtudes se adaptan idóneamente a su librillo táctico y por el cual pidió con insistencia su fichaje para este ilusionante proyecto deportivo.