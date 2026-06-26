Dani Ceballos rescinde su contrato con el Real Madrid tras nueve años

Daniel Ceballos ha puesto fin a nueve años como jugador del Real Madrid. El utrerano, bético confeso y con el deseo de regresar a la entidad de las trece barras, ha conseguido la rescisión de contrato del club blanco, pasando a ser agente libre a partir del próximo 1 de julio. El canterano verdiblanco deja la entidad merengue renunciando a su salario de unos 5 millones de euros netos tras poner fin a su andadura en Concha Espina de mutuo acuerdo un año antes (2027) de la fecha inicial en la que expiraba su contrato.

La llegada de José Mourinho al banquillo del Madrid, donde no cuenta con él, ha acelerado la operación. Además, el club blanco se beneficiaría al liberar una ficha elevada (unos 10 millones de euros brutos anuales) y reducir masa salarial.

El Betis, que siempre descartó pagar un traspaso por Ceballos, aprovechará ahora entablar conversaciones para ofrecerle un contrato de larga duración que puede pasar por cuatro años más otro opcional, repartiendo su salario a lo largo de varias temporadas.

16 títulos con el Real Madrid

El posible regreso de Dani Ceballos al Real Betis Balompié no sólo supondría la vuelta de uno de los grandes talentos formados en la cantera verdiblanca, sino también la incorporación de un futbolista con un palmarés de primer nivel tras su etapa en el Real Madrid.

El centrocampista utrerano ha conquistado con el club blanco tres Champions League, en las ediciones de 2018, 2022 y 2024, además de dos Ligas, logradas en 2022 y 2024, y una Copa del Rey, levantada en 2023. A ese historial se suman tres Mundiales de Clubes —2017, 2018 y 2022—, una Copa Intercontinental en 2024, dos Supercopas de Europa, en 2022 y 2024, y tres Supercopas de España, conseguidas en 2018, 2022 y 2024.

En total, Ceballos aterrizaría en Heliópolis con 16 títulos oficiales en su palmarés, una trayectoria ganadora que reforzaría el peso competitivo y la experiencia de la plantilla bética en caso de concretarse su regreso.

Carta de despedida de Dani Ceballos "Después de 9 años ha llegado el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida. No ha sido una decisión fácil. Tampoco ha sido un año fácil, y quizá precisamente por eso he sentido que había llegado el momento de poner punto final a esta etapa y afrontar un nuevo reto con la misma ilusión con la que un día llegué. Quiero dar las gracias al Real Madrid por haberme dado la oportunidad de vestir el escudo más grande del mundo y de aprender durante tantos años de los mejores. Ha sido un orgullo defender esta camiseta, crecer como futbolista y como persona, y formar parte de una historia llena de éxitos que recordaré siempre. Gracias al presidente, a los entrenadores, a todos mis compañeros, a los empleados del club y a cada persona que, desde el primer día, me hizo sentir parte de esta gran familia. Y, sobre todo, gracias a la afición madridista. Gracias por vuestro apoyo incondicional, por vuestra exigencia, por celebrar conmigo los momentos más felices y por estar también en los más difíciles. Vuestro cariño ha significado mucho más de lo que las palabras pueden expresar y me acompañará siempre. Me marcho con la tranquilidad de haberlo dado todo por este escudo, de haber defendido estos colores con orgullo y con el corazón, y con recuerdos que permanecerán conmigo para toda la vida. El Real Madrid siempre será una parte de mí y siempre estaré agradecido. Gracias de corazón".

Comunicado del Real Madrid "El Real Madrid C. F. y Dani Ceballos han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como jugador de nuestro club. Dani Ceballos ha sido jugador del Real Madrid desde 2017, en una de las etapas más exitosas de nuestra historia. Durante las siete temporadas que ha formado parte del primer equipo, ha jugado 215 partidos y ha ganado 16 títulos: 3 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España. El Real Madrid le agradece a Dani Ceballos su compromiso y su trabajo en todo este tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea a él y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas. El Real Madrid es y será siempre su casa".

Fuente: El Correo de Andalucía