Fútbol
Checa se trae al UCAM Murcia CF desde la Minera al portero Álex Lázaro
El gaditano ha sido el meta titular de sus equipos en las últimas cinco temporadas
El UCAM Murcia CF ha reforzado su plantilla con la incorporación de Álex Lázaro, guardameta de 30 años que tuvo el nuevo entrenador, Checa, en la Deportiva Minera la pasada temporada. De esta forma, Alejandro Lázaro Rodríguez (Cádiz, 1996) no abandona la Región y volverá a estar en un equipo que tendrá como objetivo el ascenso.
Lázaro se formó en la cantera del Cádiz y dio el salto a Segunda B en la temporada 2017-2018 con el Mérida. Posteriormente pasó por el Recreativo de Huelva, donde estuvo dos temporadas como suplente, y más tarde por el Ciudad de Lucena, en Tercera División, donde se quedó a un paso de lograr el ascenso y despertó el interés de conjuntos de superior categoría.
En la temporada 2021-2022 firmó por el CD Brea, donde disputó 30 partidos en Segunda RFEF, para en la 2022-2023 iniciar una etapa de dos campañas en el Villanovense, en las que fue titular indiscutible y defendió el marco del club extremeño en 67 partidos.
En la temporada 2024-2025 estuvo en la Balompédia Linense, para el verano pasado llegar hasta el Llano del Beal, donde disputó 34 partidos. En total, encadena cinco temporadas consecutivas como titular habitual, acumulando alrededor de 175 partidos oficiales. "Ha completado las tres últimas campañas disputando todos los minutos posibles, un registro que evidencia su extraordinaria regularidad, fiabilidad y resistencia competitiva. Una trayectoria que, unida a su amplia experiencia y a los más de 150 partidos acumulados en Segunda Federación, le convierte en un guardameta de máximas garantías para la portería universitaria", dice la nota de prensa del club.
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