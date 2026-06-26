El ascenso del Zambú Pinatar a Primera se esfuma en la prórroga

En la prórroga. Ahí se acabó el sueño del ascenso del Zambú Pinatar a Primera División. En la pista del Wanapix Zaragoza, en un encuentro donde acabó con dos jugadores lesionados, el conjunto de San Pedro del Pinatar, castigado por las faltas de la segunda parte, cayó con la cabeza muy alta (3-2), pero tendrá que volver a intentar la próxima temporada el salto de categoría desde Segunda División. Fue un partido intenso, donde el equipo murciano estuvo apoyado por unos trescientos aficionados en la grada del Pabellón Príncipe Felipe. Los de Dani Martínez mandaron en el marcador y también en el juego durante muchos minutos, pero en el tiempo añadido, Richi sorprendió con un disparo casi sin ángulo a un meta Diego Torres que durante muchos minutos fue el salvador de los suyos.

El Wanapix Zaragoza fue el que tomó la iniciativa de inicio. Los cinco primeros minutos del encuentro fueron casi un monólogo de los locales. Y después de varias oportunidades, alguna de ellas abortadas por el guardameta Diego, muy seguro bajo los palos, no pudo hacer a una volea que cazó Richi Felipe tras un saque de esquina en una jugada ensayada.

El tanto provocó la reacción del Zambú Pinatar. Meira, con un disparo al culminar un contragolpe, dio el primer aviso. Comenzaron a llegar los de Dani Martínez con peligro hasta la portería rival y a los nueve minutos llegó el tanto del empate. Fue el jugador de Puente Tocinos Juanfran quien remachó una asistencia de Juanpi. El gol espoleó a los pinatarenses, que se convirtieron en los dueños del encuentro, controlando el ritmo con una gran eficiencia defensiva. Y en una de esas rápidas transiciones, llegó el segundo tanto a 4:04 del final de la primera parte. Una galopada por la banda de Josema acabó con un pase magistral del jugador de Aljucer para el ciezano Coabarro, quien puso por delante a su equipo (1-2) en una primera parte donde ya no se movió más el marcador, pero con el Zambú llevando la iniciativa en todo momento.

La intensidad se mantuvo en la segunda parte, donde el Wanapix Zaragoza estrelló un balón en el palo por medio de Augusto a los cinco minutos y después Espín no pudo batir a Iván Bernal en un mano a mano, como tampoco Pablo Ibarra a los doce minutos. El empate llegó a 3:57 del final. El veterano Adri Ortego, en una falta a la derecha de la meta pinatarense, lanzó directo y sorprendió poniendo el empate en el tanteo (2-2). Ninguno de los dos equipos arriesgó con el portero-jugador en el tramo final, donde emergió la figura de Diego Torres, que salvó en varias ocasiones a los murcianos, llegándose al tiempo añadido.

Ya en la prórroga ambos equipos fueron valientes, aunque también con ese temor que siempre se tiene a perder. El Zambú había acabado la segunda parte con cinco faltas, por lo que cualquier infracción provocaría un doble penalti. Y así fue a 15 segundos del final de los primeros tres minutos, en una jugada donde Pablo Ibarra se marchó lesionado. Lanzó Adri Ortego y el esférico se estrelló en el poste, dando una vida más a los pinatarenses. Y en la siguiente jugada, el conjunto de Dani Martínez perdió a otro jugador clave porque el cartagenero Nano se marchó en camilla . Quedaban seis segundos y ocurrió lo peor porque el Wanapix marcó el 3-2. Fue en un saque de esquina como Richi sorprendió con un disparo casi sin ángulo.

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En la segunda parte de la prórroga, el Zambú si optó por el portero-jugador, pero una falta en ataque provocó un doble penalti a 2:21 para la conclusión. Bajo los palos se situó el pinatarense Jony, jugador criado en la cantera del club, quien evitó el tanto de Adri Ortego, quien falló su segundo lanzamiento. Pero ya no pudo hacer nada el equipo de San Pedro frente a un rival que se defendió bien y se hizo con el ascenso.