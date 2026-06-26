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Ander Martín acuerda su rescisión con el FC Cartagena

El extremo derecho, que no ha ofrecido su mejor nivel en el Cartagonova, deja de pertenecer al club albinegro

Ander Martín durante un entrenamiento con el equipo. | FC CARTAGENA

Ander Martín durante un entrenamiento con el equipo. | FC CARTAGENA

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Alfonso Asensio

Alfonso Asensio

La planificación del FC Cartagena ha tomado impulso. Después de cuatro fichajes y dos renovaciones, la dirección deportiva abre la puerta de salida por primera vez con Ander Martín. El extremo ha llegado a un acuerdo con el club portuario para finalizar su contrato, que unía a ambas partes hasta 2027. Nunca tuvo continuidad en el equipo cartagenero, no desplegó su mejor fútbol y se marcha tras jugar 24 partidos en los que no ha tenido mayor incidencia que una asistencia.

Ander Martín llegó al Cartagena desde el Burgos, en Segunda División. Su fichaje, en propiedad y por dos temporadas, fue celebrado en la entidad albinegra en vistas de un rendimiento similar al mostrado años antes en el club burgalés. Un extremo zurdo rápido, hábil y fino que llegó a jugar 36 partidos en su temporada de debut con el Burgos en Segunda con 2 goles y 3 asistencias. Su cesión al Mirandés no provocó el desarrollo que se esperaba y su estancia en Cartagena ha dejado más sombras que luces.

Contó más para Javi Rey que para Íñigo Vélez. Aun así, nunca fue la primera opción hasta que le necesitó el técnico vasco en una demarcación diferente a la suya por extrema necesidad. Lo colocó de lateral izquierdo y realizó el mejor partido que se le recuerda de albinegro, con su único pase de gol de todo el curso. Después, una expulsión por doble amarilla en el tramo final de competición marcó su final como cartagenerista.

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Así llega la primera salida del mercado veraniego en el FC Cartagena. Con mucho tiempo por delante para fichar, abre espacio el conjunto portuario y reduce masa salarial de los contratos firmados durante la gestión de Manolo Breis y Paco Belmonte.

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