El Águilas refuerza su ataque con el fichaje de Gonzalo Serrano

El Águilas FC anunció ayer la incorporación del delantero Gonzalo Serrano Iranzo, que se convierte en el tercer fichaje del conjunto blanquiazul de cara a la próxima temporada, en la que el equipo de la ciudad costera competirá en el Grupo II de Primera Federación.

El atacante valenciano llega procedente del Real Ávila, club con el que ha completado la campaña más productiva de su carrera.

Serrano, nacido en Requena el 23 de abril de 2002, reforzará la parcela ofensiva del equipo dirigido por Adrián Hernández. El ariete viene de anotar 13 goles en 36 partidos oficiales entre liga y Copa del Rey, unos números que han despertado el interés del Águilas, que busca apuntalar su plantilla para afrontar con garantías el salto de categoría.

El nuevo delantero blanquiazul se formó en la cantera del Levante UD y dio sus primeros pasos en el fútbol sénior en equipos de la Comunitat Valenciana como el Sporting Club Requena, el Patacona CF y el Atzeneta, con el que llegó a debutar en Tercera Federación. Posteriormente pasó por el filial del Albacete Balompié y por el Atlético Saguntino, ya en Segunda Federación.

Durante su etapa en el conjunto saguntino coincidió con varios futbolistas con pasado en el Águilas, como Juanma Acevedo, Pedro Torres o Javi Pérez. En el mercado de invierno de aquella temporada firmó por la SD Logroñés, con la que debutó en Primera Federación, aunque no dispuso de la continuidad necesaria para consolidarse en la categoría.

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Tras su paso por Las Gaunas, Serrano defendió las camisetas de la Arandina, el Real Mallorca B y el Orihuela antes de recalar el pasado verano en el Real Ávila. En el conjunto abulense encontró la regularidad y el protagonismo que le permitieron firmar sus mejores registros goleadores hasta la fecha.