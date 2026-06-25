El UCAM Murcia regresa a una Champions League repleta de viejos conocidos

El UCAM Murcia CB regresa a la Basketball Champions League por la puerta grande. La cuarta posición obtenida en la Liga Endesa esta temporada, tras firmar el mejor balances de su historia en la ACB con 25 victorias y 9 derrotas, le permite volver a contar con un billete directo a la máxima competición de la FIBA.

Por lo tanto, al contrario del curso pasado, donde el equipo universitario tuvo que disputar una fase de clasificación en la que cayó derrotado en su último partido y por este motivo tuvo que enrolarse en la FIBA Europe Cup, los de Sito Alonso accederán en la 2026-2027 directamente a la fase regular del torneo.

Una primera ronda en la que se reencontrará con viejos conocidos, puesto que la BCL ha desvelado la lista de los treinta clubes participantes. Será la undécima edición de un torneo que el próximo año no contará con uno de sus campeones y máximos favoritos al título, como La Laguna Tenerife, al optar esta vez por disputar la EuroCup.

No obstante, el UCAM Murcia será uno de los cuatro representantes de la ACB, junto al Joventut, Surne Bilbao -vigente bicampeón de la FIBA Europe Cup- y el Unicaja Málaga. Una cifra que podría ampliarse hasta los cinco si el Río Breogán consigue el billete definitivo a la fase regular desde la ronda previa clasificatoria.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Nanterre 92. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Así pues, el UCAM Murcia, que afrontará su quinta temporada consecutiva en Europa, la octava en total, será la sexta vez que participe en la BCL durante esta 2026-2027. Una competición en la que también estarán: el Rytas Vilnius (LTU, vigente campeón de la BCL), Asisa Joventut (ESP); UCAM Murcia (ESP); Surne Bilbao (ESP); Unicaja (ESP); Alba Berlín (GER); BMA365 Bamberg Baskets (GER); Telekom Baskets Bonn (GER); Juventus Utena (LTU); Nanterre 92 (FRA); Cholet Basket (FRA); SIG Strasbourg (FRA); AEK BC (GRE); Peristeri Betsson (GRE); Trabzonspor (TUR); Galatasaray MCT Technic (TUR); ERA Nymburk (CZE); BK KVIS Pardubice (CZE); Spartak Office Shoes (SRB); Cibona (CRO); Legia Warszawa (POL); Pallacanestro Reggiana (ITA); Pallacanestro Varese (ITA); Igokea m:tel (BIH); Bnei Penlink Herzliya (ISR); Hapoel Holon (ISR); Sabah BC (AZE); Falco KC Szombathely (HUN); Windrose Giants Antwerp (BEL); y FC Porto (POR).

Listado de participantes confirmados para la fase regular de la BCL en la 2026-2027. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

De ese listado, el UCAM Murcia se ha enfrentado alguna vez a la mayoría de ellos durante sus seis participaciones en la Basketball Champions League, donde ha alcanzado en dos ocasiones la Final Four (2018 y 2024) y ha conquistado dos medallas de bronce.

Noticias relacionadas

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, dialoga con un árbitro durante la previa de la BCL el pasado curso. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

El sorteo de los grupos, el 8 de julio

Así pues, contrincantes como el Juventus Utena lituano, el Nanterre 92, el Nymburk, el SIG Strasbourg, AEK de Atenas, Peristeri, Pallacanestro Reggiana, Igokea, Hapoel Holón, Falco o Giants Antwerp, entre otros, no son unos desconocidos para la plantilla de Sito Alonso. Será el próximo miércoles 8 de julio cuando se conozca la composición de los grupos de la fase regular, que se podrá seguir a través del canal oficial de YouTube de la Basketball Champions League.