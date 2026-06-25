Pablo Clavería vuelve al FC Cartagena

El FC Cartagena ha hecho oficial su cuarto movimiento en el mercado de fichajes para la temporada 2026-2027. Pablo Clavería Herráiz (Madrid, 30 años) se convierte en nuevo futbolista del conjunto albinegro tras alcanzarse un acuerdo definitivo entre ambas partes. El mediocentro madrileño vivirá así su segunda etapa en el conjunto albinegro, un club que conoce a la perfección y donde ya rindió a un notable nivel en el fútbol profesional.

Clavería formó parte de la plantilla cartagenerista durante las campañas 20-21 y 21-22 en LaLiga Hypermotion. Su llegada inicial se produjo en el verano de 2020, procedente del Fuenlabrada, justo tras el histórico ascenso del club a la categoría de plata. En su primer año, el centrocampista madrileño fue una pieza fundamental para amarrar la permanencia, llegando a disputar un total de 26 encuentros oficiales.

En el mercado invernal de la siguiente temporada, tras haber participado en 13 partidos, el jugador puso rumbo al Lugo. Curiosamente, en tierras gallegas coincidió por primera vez con Íñigo Vélez, un técnico que volvería a cruzarse en su camino más adelante en la Ponferradina, donde Clavería disputó 34 compromisos oficiales en Primera Federación.

Petición expresa de Íñigo Vélez

Tras su paso por El Toralín, el futbolista madrileño militó en el Zamora CF —superando la barrera de los 50 partidos en la categoría de bronce— antes de vivir una última aventura internacional en las filas del Anagennisi Karditsas de la liga griega.

Hijo del mítico exguardameta internacional de fútbol sala Jesús Clavería, el nuevo fichaje del Cartagena cuenta con un bagaje profesional indiscutible. Formado en la cantera del Rayo Vallecano, club con el que llegó a debutar en Primera División, Clavería regresa al Estadio Municipal Cartagonova con 30 años y una hoja de servicios que registra 340 partidos oficiales y 28 goles a lo largo de su carrera.

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Con esta incorporación, la dirección deportiva del FC Cartagena añade músculo, colocación y experiencia a un centro del campo que volverá a estar comandado desde el banquillo por Íñigo Vélez, el principal valedor de un jugador al que conoce a la perfección y que pidió con insistencia su fichaje.