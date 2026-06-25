Ciclismo
Los murcianos Lajarín y Teruel, subcampeones de España contrarreloj
El aguileño se queda a tres segundos del oro en la categoría sub-23, y el veterano murciano de 43 años, a solo 25 centésimas de segundo del ganador en Elite
Los Campeonatos de España de ciclismo han comenzado con dos buenas noticias para la Región de Murcia. En la prueba masculina contrarreloj sub-23 de Sabiñánigo, el aguileño Luis Alberto Lajarín Rojas, ha conquistado la medalla de plata con un tiempo de 40 minutos y 10 segundos, quedándose a solo tres segundos del oro, que ha sido para el cántabro Óscar Vian López. Y en Elite, el murciano de El Raal Eloy Teruel, que tiene ya 43 años, ha vuelto a subir al podio al conquistar también una plata.
Lajarín, que es un consumado contrarrelojista que milita en el equipo Finisher, el filial del Kern Pharma profesional, ya conquistó medallas en esta modalidad en los nacionales durante su etapa en categoría junior. Con solo 19 años de edad, esta temporada ha triunfado en la prestigiosa Bidasoa Itzulia, donde ganó la clasificación general y una etapa. En la prueba de Sabiñánigo, donde por solo tres segundos se ha quedado sin el oro, le ha penalizado no poder disponer en su bicicleta de un freno de disco, vital en las bajadas. Esa pequeña ventaja la ha aprovechado el cántabro Óscar Vián López para desplazar del primer puesto al aguileño.
Asimismo, en categoría Elite, Eloy Teruel, un coleccionista de medallas en nacionales que fue diploma olímpico en Londres 2012, ha concluido segundo por solo 25 centésimas de segundo frente a Aitor Agirre. El murciano, que hace un año fue campeón, ha marcado en meta un tiempo de 40:15.71 por 40:15.46 del campeón.
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