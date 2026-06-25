Baloncesto
El murciano Izan Almansa, en la lista de España para la tercera ventana FIBA
El alero Hugo González, de los Boston Celtics, es la principal novedad del seleccionador Chus Mateo para los partidos ante Dinamarca y Georgia
EFE
Hugo González, alero de los Boston Celtics, es la principal novedad en la convocatoria de España para los partidos ante Dinamarca y Georgia, correspondientes a la tercera y última ventana de clasificación para el Mundial de baloncesto de Catar 2027, según anunció el seleccionador nacional, Chus Mateo. Una lista en la que se encuentra también el murciano Izan Almansa, jugador del Real Madrid.
Hugo González, formado en la cantera del Real Madrid, con el que dio su primeros pasos como profesional antes de dar el salto a la liga estadounidense, ya debutó con la selección española absoluta en febrero de 2025, en un partido de clasificación para el Eurobasket ante Letonia en Riga. Desde su marcha a la NBA, no había regresado a 'La Familia', a la que ahora vuelve después de adquirir "experiencia" y afrontar un proceso de "madurez", según afirmó Mateo en un acto celebrado en la sede central de Endesa en Madrid.
Así, la lista completa, además de González, la conforman: Francis Alonso (Río Breogán), Ferrán Bassas (Baxi Manresa), Álvaro Cárdenas y Jaime Pradilla (Valencia Basket), Pierre Oriola (Baxi Manresa), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Willy Hernangómez, Darío Brizuela y Joel Parra (Barça), Izan Almansa (Real Madrid), Alberto Díaz (Unicaja) y Mario Saint-Supéry (Gonzaga Bulldogs). Así, Alberto Díaz, baja por lesión en la segunda ventana, también regresa con la selección, al igual que Willy Hernangómez, quien lo hace como capitán.
Entre las bajas más destacadas está la de Santi Aldama, de los Memphis Grizzlies, baja desde el mes de marzo, después de someterse a una artroscopia por molestias en su rodilla derecha. El combinado español se medirá a Dinamarca, el 2 de julio en la Caja Mágica de Madrid, y Georgia, tres días después en Tiflis. Ambos duelos cerrarán la tercera y última ventana en la primera fase de clasificación para el Mundial de baloncesto de Catar 2027. 'La Familia' se concentrará el lunes 29 de junio.
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