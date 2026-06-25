Los fontaneros del Real Murcia

No ha aterrizado todavía en el Real Murcia ninguno de los profesionales que nos prometió Felipe Moreno para salir de la deriva deportiva que vive el club grana. O a lo mejor es que no entendimos lo que nos quería decir. A lo mejor es que cuando hablaba de profesionales no se refería a incorporar gente cualificada para la secretaría técnica. A lo mejor se refería a otra área de la estructura. A lo mejor hablaba del Departamento de Fontanería del Real Murcia.

¿Que nunca han oído nada de ese departamento? Yo tampoco. Pero con lo de moda que están los fontaneros últimamente en este país, a lo mejor Felipe Moreno no ha querido quedarse atrás. Además, no haría falta ni casting, porque a los profesionales ya los tiene en su propia casa.

Fue hace unos días cuando me comentaron algo de una llamada extraña recibida hace un tiempo en las oficinas del Málaga. Una llamada realizada con un móvil de prepago. «¿Y quién llama hoy en día desde un móvil de prepago?», pregunté. «Se identificó como un tal Francisco Tornel, de profesión notario», me respondieron. «¿Y para qué llama Tornel al Málaga?». «Para intermediar y solucionar el conflicto judicial entre el club malagueño y el Real Murcia. La oferta, el Murcia pagaba la deuda a cambio de que se retirara la solicitud de concurso necesario. Lo curioso es que ya no hubo más negociación. El teléfono de prepago nunca más estuvo disponible», me iban contando a la vez que se me activaba el lado malo del cerebro.

Porque si esto fuera un guion de Netflix aparecería Tornel en plan James Bond, con su maletín de notario-fontanero, buscando un lugar seguro para deshacerse del teléfono. Pero como esto tiene más pinta de aquella serie de Manolo y Benito, mi cabeza ya se imaginaba un mensaje en el buzón de voz: «Servicios de Fontanería F. T. no está disponible en este momento, inténtelo de nuevo más tarde».

Pero a lo mejor Tornel es un mandado. A lo mejor es que en el Departamento de Fontanería del Real Murcia hay una cierta estructura jerárquica. A lo mejor el notario Francisco Tornel solo es como un gerente. Y si lo piensan tiene su lógica. No vamos a poner a Tornel de jefe de los fontaneros granas teniendo a un abogado imputado como Higinio Pérez en el club. Es como apostar por el Pequeño Nicolás pudiendo trabajar con el Comisario Villarejo.

Como de momento Felipe Moreno no ha conseguido incorporar a su nuevo departamento a un comisario -todo se andará-, habrá que conformarse con H. P.. Y por ahora parece que le basta y le sobra. Porque el abogado que en tres años no ha sido capaz de sacar un Plan de Reestructuración y que necesitó una semana para entender que un concurso voluntario no puede ir por delante de un concurso necesario ya tramitado, ha conseguido en 24 horas un auto del Juzgado de lo Mercantil concediéndole el concurso necesario pero manteniendo en sus funciones a Felipe Moreno.

O por una vez encontró la inspiración Higinio Pérez o por una vez vio la jueza la oportunidad de quitarse todo este marronazo de encima. Que a nadie le gusta estar tirada tomando el sol en la playa en pleno agosto y que te estén bombardeando el teléfono Higinio, Tornel, Madrid y compañía.

Fue tan rápida María Dolores de las Heras que no esperó ni los cinco días de margen que había para oponerse a la petición del Murcia. Tampoco hacía falta teniendo en cuenta los argumentos fehacientes aportados por Higinio Pérez. Porque no le hizo falta al abogado del Real Murcia presentar las cuentas detalladas de la temporada 25-26, ni un informe de auditoría favorable. Con solo decir que los ingresos del club esta temporada han ascendido a ocho millones de euros ha sido suficiente.

Buscando auditores fontaneros

Pero ahora que ya parece estar solventado el problema del Mercantil, ya debe estar Higinio Pérez buscando auditores fontaneros que no hagan demasiadas preguntas. Porque no hay que ser muy listo para darse cuenta de que aquí hay algo que no encaja.

Vamos a dar por veraz que el Real Murcia ha ingresado esta temporada 8 millones de euros. Pero si se han ingresado 8 millones y hay equilibrio, como dijo Felipe Moreno hace solo unos días, eso significa que los gastos del club han ascendido a 8 millones. Y salvo un economista fontanero, a ver quién es capaz de justificar que el Real Murcia se ha gastado 8 millones de euros en un proyecto que salvó la categoría en Primera RFEF en la penúltima jornada. Porque bien es sabido que ni un euro se ha gastado en reducir la deuda antigua.

Ya que la jueza no hace preguntas, a mí sí me gustaría saber si Felipe Moreno ha dilapidado esos ocho millones en el mayor fracaso deportivo que se recuerda.

A lo mejor es que a Higinio le bailaron los datos de camino al juzgado y los ingresos reales son cinco, lo que cuadraría más con el balance equilibrado del que habló Felipe Moreno. O a lo mejor es que no nos están contando todo. Porque si los ingresos son ocho y los gastos, por ejemplo, cinco, ¿dónde están los tres de beneficio? ¿Por qué no se dedicó ese dinero a pagar a acreedores? Preguntas que tampoco se hizo la jueza.

Pero a lo mejor es que un juzgado no es un banco. A un juzgado vas y dices que tus ingresos son de 8 millones sin facilitar ni una prueba y te entregan, junto a la declaración de concurso, la medalla al mejor máximo accionista del año. Sin embargo no me imagino yendo yo al banco a pedir una hipoteca para comprarme una casa y que me la concedan solo con inventarme que gano 3.000 euros al mes, sin aportar la nómina o las últimas declaraciones de la Renta.

A lo mejor es que estamos equivocados. A lo mejor es que deberíamos dejar de aspirar a una hipoteca e irnos todos al juzgado a pedir un concurso necesario. Y si no les convenzo solo tienen que meterse a Twitter y leer a los tuiteros fontaneros del Real Murcia.

Los mismos que cortaban el cuello al que dijera que el movimiento del Málaga tenía pinta de ganador; los mismos que luego se abrazaron al concurso voluntario porque se evitaba el monstruo del necesario, ahora andan eufóricos porque la jueza ha declarado el concurso necesario pero manteniendo en el trono a Felipe Moreno.

Ni un ascenso a Segunda División habría creado tanta emoción e ilusión en el sector felipista del murcianismo como un concurso de acreedores con su maestro espiritual al frente. Que los leo y me pregunto, ¿pero van a ir a celebrarlo a La Redonda? ¿Pero, con las ganas que tiene Felipe Moreno de pasearse en autobús descapotable por la Gran Vía, habrá rúa?

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Yo es que soy María Dolores de las Heras y patento lo del «concurso necesario». Que eso lo vendes bien con la ayuda de tres o cuatro influencers, y ni seis meses necesitas para montarte el negocio del siglo. Que ya veo yo a la gente olvidándose de los bodorrios por todo lo alto para celebrar su amor firmando ante la jueza un concurso necesario. Porque, al fin y al cabo, «el amor puede ser efímero, pero un concurso necesario es para siempre».