ElPozo Murcia lucha hasta el final, pero el Barça es campeón de liga

ElPozo Murcia se queda a las puertas del quinto partido y el Barça se proclama campeón de liga (4-6). Los murcianos no arrancaron nada bien el encuentro; de hecho, pusieron dos abajo en el minuto 3. Marcel y Rafa Santos recortaron distancias, pero los culés habían hecho su trabajo y se marcharon a vestuarios con un 2-4. El segundo tiempo fue totalmente distinto. ElPozo Murcia salió con todo y buscó morder en todo momento. Henrique fue pieza clave para que los de Josan González obraran la remontada. El encuentro se acabó decidiendo en la prórroga, donde un gol de Erick y otro de Antonio sentenciaron la eliminatoria. ElPozo Murcia luchó hasta el final, pero no pudo hacer nada para que el Barcelona se proclamase campeón de liga en el Palacio de los Deportes.

Nuevo todo o nada para ElPozo Murcia. Después de la épica victoria en el Palacio de los Deportes en el tercer partido, los murcianos volvían a tener la oportunidad de sumar otro punto y forzar el quinto y último encuentro. Enfrente tenían a un Barça, que sabían que iba a salir con todo para hacerse con el título y cerrar la final en el cuarto choque.

El comienzo del partido era un calco de lo que fue el tercero del pasado martes. El Barça salió a morder y a dominar. En cambio, ElPozo Murcia saltó al campo con poca energía. El resultado fue que los de Javi Rodríguez se volvían a poner con dos goles de ventaja muy rápido. Primero fue Erick en el minuto uno y 120 segundos después, Touré a la contra batía a Edu Sousa en el primer palo.

Tal y como ocurrió en el partido anterior, ElPozo Murcia, hasta que no se llevó el golpe, no supo reaccionar. Tras el 0-2 del Barça, los murcianos empezaron a jugar y a entenderse. Llegando a hacer explotar el palacio, cuando Marcel recortaba distancias en el marcador.

Lo que iba a ocurrir después del gol de Marcel no se lo esperaba ningún aficionado que acudió al feudo murciano. Los locales bajaron el nivel, cometiendo muchos errores y regalando balones a su rival. La mala suerte para ellos era que enfrente no tenían a un equipo de tres al cuarto, sino que tenían al Barcelona, que no perdonaba nada. Primero fue Pito, anotando un golazo por toda la escuadra del palo más corto de Edu Soua. Después Joao Víctor aprovechó que Rafa Santos se durmió en la salida de balón, desde su área, para robarle la cartera y fusilar el arco del luso. ElPozo Murcia volvió a recibir un duro mazazo que parecía que de esta ya no se levantaba.

Tirando de épica

Tirando de épica y aprovechando el factor cancha, los de Josan González volvieron a controlar el balón y a jugar con cabeza. Esta vez no lograron hincharse a marcar goles y a darle la vuelta al marcador, pero consiguieron ponerse a dos de distancia. Bebe sacó de banda y mandó un balón al segundo palo, donde estaba Rafa Santos para meter el pie y mandar el balón al fondo de las mallas.

A diferencia de otros partidos, con la reanudación del segundo periodo, ElPozo Murcia no salió con una marcha menos que su rival, sino que, todo lo contrario. Saltó revolucionado, buscando como sea anotar de nuevo y acercarse aún más a Barcelona. Pues fue Adrián Rivera quien se encargó de hacer el trabajo sucio y colocar el 2-3 en el luminoso. El ala quebró a su marca en la banda y con el interior buscó colocar su disparo, que con algo de fortuna terminó en el fondo de la red.

Entra Henrique

Al comienzo del segundo tiempo, Josan González hizo un cambio en la portería, dando entrada a Henrique. El técnico sabía que con el brasileño iban a tener más capacidad ofensiva y no se equivocó. Henrique mandó un balón desde la portería, directo al palo más largo, donde llegó Adrián Rivera para meter el pie y poner el 4-4 en el luminoso. El Palacio de los Deportes estalló tras el empate.

Los minutos corrían y el partido estaba más vivo que nunca. Ambos equipos estaban dándolo todo, pero no se movía el marcador. ElPozo Murcia estaba crecido, viendo que podía llevarse el encuentro y estaba tendiendo buenas ocasiones para ponerse por delante. Henrique estaba siendo el hombre del partido, con una grandísima actuación bajo palos.

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El encuentro se iba a decidir en la prórroga o en la tanda de penaltis. Arrancó bien el tiempo extra para los murcianos, pero un gol de Erick a la contra los hundió. Para terminar de sentenciarlos, Antonio aprovechó el portero jugador y puso el definitivo, 4-6. ElPozo Murcia no pudo forzar el quinto partido y vio cómo el Barcelona se proclamaba campeón de liga en el Palacio de los Deportes.