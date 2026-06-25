ElPozo, a por un milagro para forzar el quinto

La final parece más viva que nunca, a pesar de que el Barcelona esté a una sola victoria de hacerse con el título. ElPozo Murcia, delante de toda su afición, consiguió hacerse con su primer punto, en un partido cargado de emoción y que se culminó con un gol de Gadeia a cinco segundos del final. Hoy se disputa el cuarto partido en el Palacio de los Deportes y se podrá seguir a través de Teledeporte, a partir de las 19.30 horas.

ElPozo consiguió levantar el Palacio de los Deportes y devolver la emoción, muchos años después. Pero también sabe que, si quiere estar el próximo domingo en el quinto y último partido, tendrá que dar todo de sí hoy. Necesitará volver a engancharse a su afición, que fue clave en la victoria de los suyos, con más de 6.000 personas en las gradas.

Josan González ya ha mencionado en más de una ocasión que su equipo está hecho sobre roca y sabe sufrir. Hoy lo va a tener que demostrar más que nunca, sobre todo, porque a pesar del triunfo del martes, ElPozo se vio superado por el Barça durante casi todo el partido. Hay que sumar también que el conjunto murciano presentaba bajas significativas, como la de Ricardinho, que salió lesionado del primer partido, o las de Álex García y César Velasco, que vienen de hace tiempo. Además, contó con un Marcel que no está totalmente recuperado.

De hecho, el cuadro de Javi Rodríguez consiguió ponerse 0-2 antes del ecuador del primer tiempo. La clave para los murcianos fueron los últimos diez minutos del primer tiempo, donde se lo creyeron de verdad y tuvieron un 100% de efectividad, marchándose a vestuarios con el 4-2. En la segunda mitad, el Barcelona salió a morder, como era de esperar. ElPozo Murcia solo pudo defenderse, hasta que ya no pudo más y vio cómo, nuevamente, el conjunto azulgrana le volvía a remontar. Suerte, que esta vez apareció un Gadeia milagroso, que puso el 5-4 a falta de segundos para la conclusión.

Josan González no se escondió en la rueda de prensa de después del partido y sabe que su equipo pudo haber hecho más para conseguir una victoria más cómoda. "No hemos empezado bien el partido, hemos tenido muchas imprecisiones. Tras nuestro primer gol, nos hemos crecido. En el segundo tiempo hemos bajado el ritmo, le hemos dado mucho el balón y hemos dejado de amenazar", mencionó el técnico de ElPozo Murcia.

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El Barcelona perdió su primera bola de partido para llevarse la final, además de su primer partido en estos play off. Los de Javi Rodríguez cuentan con la tranquilidad de que aún tienen una ventaja sobre su rival, pero después de no haber sentenciado en el tercer partido, la plantilla puede estar un poco hundida. Sobre todo porque saben que aún deben disputar un partido más en el Palacio de los Deportes de Murcia; si el martes ya fue una caldera, se espera que el ambiente para este cuarto encuentro sea aún mejor.