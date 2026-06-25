Primera RFEF
El Águilas FC apuntala su defensa con Álex Revuelta
Segundo fichaje de los costeros, que también tienen prácticamente cerrada la renovación del meta Salcedo
El Águilas FC apuntala su defensa con la firma del central Álex Revuelta, quien llega procedente del Atlético Antoniano, en donde jugó 35 partidos, marcando tres goles. Aunque Revuelta de 26 años y 1.91 de altura llega de la Segunda RFEF, es un defensa que desde su salida de las categorías inferiores del Cádiz, nació en Jerez de la Frontera, ha jugado en equipos como Xerez Club Deportivo, Guadalajara, Penya Independent de las Islas Baleares, CD Illescas y el Atlético Paso. Su mejor experiencia la vivió en el Getafe, llegando a debutar en Primera División en septiembre de 2022, de la mano de Quique Sánchez Flores. Con la llegada de Alex Revuelta, los costeros suman 11 jugadores, todos ellos sénior, con los defensas Johan Teranova, José Más, Antonio Sánchez, Alex Revuelta, Héctor Martínez; los centrocampistas Mario Abenza, Yasser, Adri Pérez; y los delanteros Chris Martínez, Javi Castedo y Juanma Raigal.
Salcedo se queda
Quien también volverá a formar parte del equipo blanquiazul será el portero del ascenso Salcedo, con quien se ha llegado a un acuerdo para su renovación, a falta de rubricar.
También está trabajando la dirección deportiva de los costeros en la pretemporada. Ya se han cerrado varios partidos amistosos. Los de Adrián Hernández jugarán en el Centenario El Rubial ante el Orihuela y Alcoyano. Además se están perfilando el Memorial Alfonso García Zapata ante un equipo aún sin confirmar y la centenaria cita del ‘Playa y Sol’ ante el Lorca Deportiva. Al equipo lorquino también se enfrentará en la semifinal del homenaje a Andrés Carrasco en el ‘Trofeo Manny Pelegrin’ y el enfrentamiento de la final o 3°y 4° puesto de este torneo.
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