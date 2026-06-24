El Zambú Pinatar se jugará el ascenso en un coliseo de once mil almas

El Zambú Pinatar se cita con la historia este viernes, a las 20:00 horas, en uno de los grandes escenarios del país. El Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, uno de los escenarios deportivos más carismáticos, será el testigo directo del tercer y definitivo partido de la final del play off de ascenso a la Primera División. Tras la exhibición de fuerza en casa, que se saldó con una contundente goleada por 4-1, el cuadro pinatarense viajará mañana jueves cargado de ilusión y con la certeza de que el sueño de la máxima categoría está más cerca que nunca.

El Zambú no estará solo en la batalla más importante de su trayectoria. Para asegurar el aliento de los suyos en la distancia, el club, en una iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, ha habilitado dos autobuses gratuitos y entradas sin coste para todos los aficionados que se desplacen a animar. El objetivo está claro: que una expedición de 254 gargantas pinatarenses se haga oír en las gradas del majestuoso pabellón zaragozano este viernes para empujar al equipo en su asalto definitivo a la élite.

El factor ambiental será uno de los grandes obstáculos a superar. El Wanapix Zaragoza es consciente de lo que hay en juego y quiere convertir su feudo, con capacidad para 11.000 espectadores, en una auténtica caldera. Para ello, el club local ha lanzado una agresiva campaña con entradas a un precio popular de 5 euros, sumado a importantes beneficios y descuentos para sus abonados, con la firme intención de registrar una entrada histórica.

Dani Martínez / L.O.

Preparación con mimo

Ajenos al ruido exterior, el cuerpo técnico y la plantilla del Zambú Pinatar preparan el encuentro con la máxima minuciosidad. En las últimas sesiones se ha priorizado el apartado físico, enfocando los entrenamientos a asegurar que el bloque llegue en un estado óptimo de frescura y piernas a la final del viernes.

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El vestuario afronta la cita con una confianza absoluta, respaldada por el altísimo nivel de juego y resultados que el equipo viene encadenando a lo largo de todo este play off, incluido el primer choque de la final que se saldó con derrota, pero en la que el equipo rindió a gran nivel. El viernes, a partir de las ocho de la tarde, cuarenta minutos separan al proyecto costero de la máxima categoría del fútbol sala nacional.