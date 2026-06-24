Fútbol
Este es el sorteo de la Fase Autonómica de la Copa Federación con el Real Murcia y el UCAM Murcia
Nueve equipos apuntados y un billete a la Fase Nacional en juego
Ya tenemos hoja de ruta para la Fase Autonómica de la Copa Federación en la Región de Murcia. Esta edición viene con un picante extra y el listón más alto que nunca. Con el billete a la Fase Nacional en juego, y ese ansiado premio gordo que es la clasificación para la Copa del Rey, nada menos que nueve equipos de la Región se han apuntado a la batalla.
La gran bomba de este año es la presencia del Real Murcia (Primera Federación) y del UCAM Murcia, (Segunda Federación) que se han apuntado con un único objetivo: no dejar escapar la oportunidad de jugar el torneo del KO la próxima temporada.
El torneo se concentrará en un formato exprés entre el 12 y el 23 de agosto. Así ha quedado el camino hacia la gloria:
La Previa: (12 de agosto)
La acción arranca con una eliminatoria previa a partido único que bien podría ser una final anticipada. El escenario será el Sánchez Cánovas:
- Molinense vs. UCAM Murcia
Cuartos de Final (16 de agosto)
Cuatro partidos directos donde ya entran en juego el resto de aspirantes y el gran transatlántico de la competición, el Real Murcia, que debutará ante los suyos.
- Eliminatoria 1: Los Garres – Olímpico de Totana
- Eliminatoria 2: Cotillas – Minerva
- Eliminatoria 3: Real Murcia – Mazarrón
- Eliminatoria 4: Ganador de la Previa (Molinense - UCAM) – Alcantarilla
Semifinales: (19 de agosto)
El destino y los bombos han querido dejar el morbo servido en bandeja de plata. Si el Real Murcia cumple en cuartos y el UCAM Murcia logra superar la previa y su correspondiente cruce ante el Alcantarilla, tendremos derbi capitalino en semifinales
- Semifinal 1: Ganador 1 (Los Garres - Olímpico) vs. Ganador 2 (Cotillas -Minerva)
- Semifinal 2: Ganador 3 (Real Murcia - Mazarrón) vs. Ganador 4 (Ganador Previa - Alcantarilla)
Final (23 de agosto)
El broche de oro se disputará el 23 de agosto. Por cuestiones de sorteo del cuadro, el título se decidirá obligatoriamente en el feudo del finalista que provenga de uno de los equipos de las dos primeras eliminatorias de cuartos. Por tanto, la final se jugará sí o sí en una de estas cuatro sedes: Los Garres, Totana, Las Torres de Cotillas o Alumbres.
El campeón se coronará rey de la fase Autonómica y sellará su pasaporte directo a la Fase Nacional de la Copa Federación.
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