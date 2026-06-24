Sito Alonso volverá a tener al menos 14 jugadores en la plantilla del UCAM Murcia

En el baloncesto actual, cualquier club que quiera competir con garantías en la ACB y una competición europea, necesita tener una plantilla amplia con el apoyo de un filial que también cubra necesidades en los entrenamientos. El UCAM Murcia CB no es ajeno a esa necesidad. De hecho, hace ya bastantes temporadas comenzó con la dinámica de tener trece jugadores. En la 2024-2025 ya tuvo catorce en un momento del curso, una cifra que consideró en ese momento el entrenador, Sito Alonso, como excesiva. Pero en la 2025-2026, con la lección ya aprendida e implementando un sistema de rotaciones, apostó por catorce fichas, aunque en realidad eran quince contratos por la baja por lesión de Kaiser Gates, pero después se redujo a trece con la cesión de Dani García al Hiopos Lleida.

La idea sigue siendo la misma y el UCAM Murcia va a componer una plantilla para el próximo curso con al menos catorce jugadores. Dependiendo de cómo se cierre la misma económicamente, podría alcanzar incluso los quince. Porque la idea del club es mantener las rotaciones en la Basketball Champions League con el firme propósito, como ya anunció Sito Alonso, de cuidar al máxima la ACB, «que es la que nos da de comer».

A la espera de DeJulius

En estos momentos, a falta de resolverse el ‘caso De Julius’ y de la próxima renovación del alero Howard Sant-Roos, ocho jugadores están confirmados en el plantel. Cinco tienen la consideración de cupo, uno más de lo que exige ACB y los exige la BCL. Al club le gustaría incorporar a uno más por posibles contratiempos en forma de lesiones, pero el mercado no ofrece en estos momentos jugadores con garantías y del nivel que quiere la entidad en base a su presupuesto, por lo que de momento es una opción que está descartada salvo aparezca una oportunidad.

A la espera de que quede resuelta definitivamente la continuidad de De Julius, solo ha confirmado el club interés real en dos jugadores, ambos para el puesto de base. Uno de ellos es el argentino Juani Marcos, quien está pendiente de que finalice la temporada del Barça. Al jugador de Rosario le resta un año con los azulgranas, pero su idea y la de su representante, Claudio Villanueva, es rescindir para incorporarse al UCAM Murcia en busca de más continuidad.

Juani Marcos, del Barça, durante el primer partido de cuartos de final en el Palacio ante el UCAM Murcia. / ACB Photo/JM Casares

El otro es Souley Boum, un estadounidense con pasaporte congoleño que ha jugado en el Viena, con el que ha destacado en la ABA. Se trata de un jugador con excelente tiro exterior -44,2% de efectividad en los triples- que también puede actuar de escolta.

Las dos posiciones que están totalmente cerradas son las de escolta y ala pívot. En la primera, con Dylan Ennis renovado por una campaña más justo después de pasar por el quirófano por un problema de muñeca, y con Jonah Radebaugh, quien la pasada semana amplió su contrato con los universitarios hasta 2029, siendo en estos momentos el jugador con un compromiso más largo. En el ala pívot continúan Toni Nakic, a quien el club ejecutó hace unos meses la cláusula por una temporada más que firmó el pasado verano; también se mantiene Rubén López de la Torre, uno de los que tienen condición de cupo; y el club recupera a Kaiser Gates, que no ha podido jugar durante la campaña actual por una lesión. El estadounidense, que hasta la fecha es el único extracomunitario, ya se encontraba entrenando con sus compañeros el último mes, por lo que su recuperación ha sido satisfactoria.

Jonah Radebaugh, aclamado por la afición en el último partido del play off ante el Barça. | ACB PHOTO / JAVIER BERNAL / ACB Photo

Donde falta una pieza por definir es en el puesto de alero. Con Will Falk con contrato hasta 2028, y con Sander Raieste hasta 2027, dos jugadores que son cupo, solo falta la continuidad de Howard Sant-Roos, con quien el club está próximo a llegar a un acuerdo después de ofrecerle un contrato con una ligera reducción salarial.

Y también falta la contratación del cinco titular que sustituya a Devontae Cacok. Con Emanuel cate con contrato hasta 2027 y Moussa Diagne hasta 2028, todo apunta a que solo habrá una cara nueva bajo los aros, aunque en estos momentos al puzzle le faltan muchas piezas y puede haber sorpresas.

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3.400 abonados y nueva campaña

El club, a través de su director creativo, Juan Pablo Mendoza, lanzó ayer la imagen y el lema de una campaña de abonados que se presentó antes de finalizar la temporada.‘Astros’ es el claim que acompañará durante la próxima campaña al equipo para representar «lo universal que es el club en esta liga, y lo grande que es para su afición y para su Región», explicó. Ya son 3.400 abonados, de los 400 son altas nuevas.