La selección murciana sub-17, campeona del nacional de fútbol playa femenino

La selección sub-17 de la Región de Murciase ha proclamado campeona de España de fútbol playa tras imponerse por 3-2 a Andalucía en la final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que se ha disputado en Cádiz.

El combinado dirigido por Juan Francisco Montesinos Martínez comenzó de la mejor manera el encuentro. En el primer periodo, Ángela López fue la encargada de inaugurar el marcador con el único tanto de los primeros doce minutos, permitiendo a la Región de Murcia marcharse con ventaja al término del acto inicial (1-0).

Andalucía logró su primer tanto en el segundo periodo, pero la reacción de las de la FFRM fue inmediata. Raquel López volvió a adelantar a la selección de la FFRM y, poco después, Ángela López firmó su segundo gol de la mañana para ampliar la diferencia. Gracias a estos tantos, la Región de Murcia alcanzó el final del segundo periodo con una valiosa ventaja de 3-1.

En el tercer y definitivo periodo, Andalucíaintentó la remontada y consiguió recortar distancias con un nuevo tanto. Sin embargo, la selección regional mostró solidez defensiva y supo gestionar su renta en los minutos finales para certificar la victoria por 3-2 y conquistar el Campeonato de España.

Este título pone el broche de oro a un brillante campeonato de la selección Sub-17. La Región de Murcia inició su participación con una victoria por 5-1 frente a Extremadura, con goles de Marta, Adela, Ángela Carrillo, Ángela López y Jimena Moreno. Posteriormente superó a Melilla por 10-3gracias a los tantos de Jimena Moreno (2), Raquel López, Erika, Adela (2), Elena (2) y Ángela Carrillo (2), resultado que le aseguró matemáticamente el pase a semifinales. Tras completar la fase de grupos enfrentándose a Cataluña, las de la Región derrotaron a Baleares por 5-2 en semifinales con goles de Raquel López, Marta, Ángela Carrillo (2) y Ángela López, antes de culminar su gran trayectoria proclamándose campeonas de España tras vencer a Andalucía por 3-2 en la final disputada en Cádiz.

Por su parte, la selección sub-20, dirigida por Andrea Carmona Lloret firmó un gran campeonato y compitió hasta el final en un encuentro muy igualado que se decidió en los últimos minutos del tercer periodo.

La final arrancó con máxima igualdad entre ambas selecciones. Tanto la Región de Murcia como Andalucía dispusieron de ocasiones para adelantarse, pero ninguna logró encontrar el camino del gol durante los primeros doce minutos, llegándose al final del primer periodo con el marcador inicial de 0-0.

En el segundo acto fue Andalucía quien consiguió inaugurar el marcador. Sin embargo, la reacción de la selección regional no tardó en llegar y Gloria Peces estableció el empate con un tanto que devolvía la igualdad al encuentro. Con el 1-1 concluyó el segundo periodo, dejando todo abierto para los últimos doce minutos de juego.

En el tercer periodo, ambos conjuntos mantuvieron la intensidad y buscaron el gol que les diera el campeonato. Cuando restaban poco más de tres minutos para la conclusión del encuentro, Andalucía logró el tanto que le daba ventaja en el marcador. A pesar de los intentos finales de la Región de Murcia, el resultado ya no se movería y el partido concluyó con 2-1, otorgando el título nacional a las andaluzas y dejando a las de la FFRM con un meritorio subcampeonato de España.

Noticias relacionadas

La selección Sub-20 completó un destacado recorrido hasta alcanzar la final. Debutó con un empate 2-2 frente a Andalucía, gracias a un doblete de Irene Pujante. En la segunda jornada logró una contundente victoria por 8-1 ante Extremadura con goles de Gloria Peces, Olivia Vivancos (2), Ángela Bravo, Zaira, Miriam y Yulia (2). Tras completar la fase de grupos enfrentándose a Melilla, las de la FFRM certificaron su clasificación para las semifinales, donde superaron a Canarias por 8-3 con goles de Gloria Peces, Irene Pujante, Olivia Vivancos (2), Treviño, Yulia (2) y Miriam, logrando así el billete para la final. En Cádiz, la Región de Murcia luchó hasta el último momento por el título nacional y cerró su participación con una medalla de plata.