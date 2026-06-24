La RFEF confirma el grupo levantino para los clubes de la Región de Segunda Federación

Ya es oficial. La Real Federación Española de Fútbol ha dado luz verde a la configuración de los grupos de Segunda Federación para la temporada 2026-27 y los clubes de la Región de Murcia quedan encuadrados en el grupo levantino, una decisión que ha sido recibida con satisfacción por los siete representantes de la Región de Murcia en la categoría. UCAM Murcia, Yeclano Deportivo, La Unión Atlético, Lorca Deportiva, Deportiva Minera, Real Murcia Imperial y CD Cieza competirán junto a los equipos de la Comunidad Valenciana y Baleares, tal y como habían solicitado de forma conjunta semanas atrás.

La resolución supone un importante respaldo a la postura defendida por los clubes murcianos, que apostaron de manera unánime por evitar el grupo andaluz y quedar encuadrados con valencianos y baleares. Desde el seno de las entidades se respira satisfacción porque la decisión responde a criterios de lógica geográfica, económica y social que habían sido expuestos a la Federación durante las últimas semanas.

La principal razón de esa felicidad tiene que ver con la reducción de costes. Los desplazamientos a ciudades de la Comunidad Valenciana y Baleares son considerablemente más cortos y asumibles que los viajes que habría supuesto competir de forma habitual contra equipos andaluces o de otros territorios más alejados. En una categoría semiprofesional, donde los presupuestos están muy ajustados, el ahorro en transporte, alojamiento y logística puede resultar determinante a lo largo de una temporada.

Pero no es el único motivo. Los clubes consideran que el grupo levantino favorecerá la presencia de aficionados visitantes en los estadios. La cercanía entre Murcia, Alicante, Valencia o las conexiones con Baleares permitirá que muchos seguidores puedan acompañar a sus equipos con mayor facilidad, generando mejores ambientes y aumentando el atractivo de la competición. Además, varios de los desplazamientos podrán realizarse incluso en el mismo día, evitando pernoctaciones y reduciendo el desgaste para jugadores y cuerpos técnicos.

La configuración del grupo también promete una elevada competitividad. Los equipos de la Región se medirán a históricos y a clubes con proyectos ambiciosos del fútbol valenciano y balear, en una competición que se presenta equilibrada y con numerosos aspirantes a pelear por la zona alta de la clasificación. Desde las distintas entidades regionales se considera que este escenario es mucho más atractivo que otras alternativas planteadas durante el proceso de elaboración de grupos.

La votación ha sido muy igualada. En un primer recuento han quedado empatadas las dos opciones principales (en la otra los equipos de la Región estaban encuadrados con madrileños y castellanomanchegos, una opción que no gustaba), pero en la votación decisiva, ya sin la tercera opción descartada, ha salido ganadora la opción levantina.

Con la incógnita ya resuelta, los equipos murcianos pueden comenzar a planificar definitivamente la próxima temporada con un presupuesto más claro en cuanto a logística. El calendario se conocerá el próximo día 30, pero la primera gran victoria del verano para los clubes de la Región ya está conseguida: jugarán donde querían jugar.

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Estos son los grupos: