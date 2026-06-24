La renovación que más tranquiliza en el UCAM Murcia: Howard Sant-Roos se queda

La renovación que más calma transmitía dentro del UCAM Murcia CB ya es oficial. Howard Sant-Roos seguirá una temporada más en el conjunto universitario, que confirma así la continuidad de uno de los jugadores más importantes de los esquemas de Sito Alonso y termina de apuntalar una posición en la que también estarán Sander Raieste y Will Falk.

Con este movimiento se cierra uno de los capítulos que más seguridad otorgaba a los aficionados de cara al próximo año, porque la renovación de Sant-Roos hasta 2027 supone mantener la identidad del UCAM Murcia durante su ciclo más exitoso.

Y es que Sant-Roos representa dentro del plantel la experiencia, templanza y lectura de juego tan necesarias para pelear por seguir estando en todas las grandes citas del año. Además, el cubano, que cumplirá su cuarta temporada en Murcia, es uno de los estandartes defensivos del equipo y su capacidad para adaptarse a diferentes roles le convierten en una pieza indispensable un año más.

Ni siquiera los 36 años que cumplirá el próximo febrero han sido un hándicap ni para el propio UCAM Murcia ni para los aficionados, que han mantenido siempre una decisión unánime en la continuidad de Sant-Roos tras firmar el club su mejor temporada histórica en la Liga Endesa al alcanzar la cuarta posición. De hecho, ha sido este año cuando el propio conjunto universitario ha encontrado la fórmula para aprovechar al máximo el rendimiento del jugador.

Y el secreto fue tan simple como una dosificación de minutos mayor que en los dos anteriores años que le ha permitido esquivar dolencias y lesiones de gravedad durante toda la campaña. De hecho, en el verano de 2024 tuvo que ser intervenido de la rodilla y sufrió varias dolencias en el tobillo. Por lo que ahora parece que se ha encontrado el equilibrio en el plantel que dirige Sito Alonso, que mantendrá también su política de rotaciones esta campaña en la que el club alternará la doble competición su regreso a la Basketball Champions League.

Howard Sant-Roos, a la conclusión del último partido del play off ante el Barça. / | JUAN CARLOS CAVAL

"No cuidar a Sant-Ross, no cuidar a Dylan Ennis, no cuidar a Jonah Radebaugh, no cuidar a DeJulius, no cuidar a Cacok... para mí es una responsabilidad con lo que verdaderamente es importante para el club, que es la Liga Endesa", afirmó el técnico en una entrevista a este diario.

Más dosificado

Un Sant-Roos más dosificado físicamente, pero también en el apartado mental que requiere el juego. Y es que la polivalencia del propio jugador se convirtió en un inconveniente durante algunos meses en su estancia en Murcia en sus dos primeras temporadas, al tener que desempeñar sobre la pista más de un papel al máximo nivel. El recurso de utilizar a Sant-Roos en la posición de base se convirtió por momentos en una necesidad durante temporadas anteriores, lo que exigió y desgastó más a un jugador que, añadido a más circunstancias, no pudo encontrar su estado óptimo durante ese tiempo.

Algo que no ha ocurrido en la 2025-2026, con la llegada de David DeJulius y Michael Forrest para ocupar la posición de base, junto a más generadores dentro de la plantilla como Jonah Radebaugh y Dylan Ennis. Y que tampoco tiene pinta de que ocurrirá la próxima, puesto que la idea del club es dotar de una línea exterior potente a la hora de crear juego con la posible continuidad de DeJulius, más las renovaciones del canadiense y el propio capitán ya anunciadas.

Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, defendido por el azulgrana Will Clyburn. / ACB Photo/JM Casares

A todo esto hay que añadir los dos nombres que han trascendido para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada, como los de Juani Marcos, actual base del Barça, y de Souley Boum, que esta última campaña ha militado en el BC Vienna austriaco.

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Dos bases y un pívot

Con la renovación de Sant-Roos, el UCAM Murcia tan solo tendría que mirar hacia el puesto de base, según lo que ocurra en las próximas semanas con la continuidad de DeJulius y la posible llegada de esos dos refuerzos, y la llegada de un pívot para dar por cerrada su plantilla.