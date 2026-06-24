El Real Murcia le monta a Sergi Guilló un once antes de empezar

El Real Murcia se ha empeñado en cerrar su plantilla incluso antes de que empiece realmente el mercado de fichajes. Será el próximo 1 de julio cuando se abra la ventana de refuerzos, pero con la confirmación de la llegada de Javi Mier y a la espera de la firma de Javi Moreno, los murcianistas ya le han montado a Sergi Guilló prácticamente el once titular.

Ahora mismo, la plantilla del Real Murcia cuenta con 19 futbolistas, sin contar a Jorge Sánchez y Yoldi, que casi con toda seguridad tendrán ficha con el Imperial. De esos 19, Manuel Sánchez Breis busca una salida para Álvaro Bustos, Ekain y Sekou. Además, habrá que ver qué sucede finalmente con Antxón Jaso, con contrato hasta enero.

Así está la plantilla del Real Murcia / Chatgpt

Independientemente de que inicien la pretemporada o no -no parece que la resolución de los contratos de los descartes vaya a ser sencilla-, el Real Murcia tiene ya completamente perfilada una plantilla a la que han llegado cinco fichajes y en la que se mantienen Alberto González y Jorge Mier tras renovar. Y eso que la pretemporada no comenzará oficialmente hasta el 15 de julio, día en el que Sergi Guilló dirigirá su primer entrenamiento.

La buena noticia es que desde un inicio el técnico grana contará con una base importante. De hecho, a falta de definir los extremos, sobre el papel ya tendría un once. Porque Dani Jiménez ha llegado para ser titular en la portería; porque en la banda derecha tienes a Víctor Olmedo y Jorge Mier, pudiendo confiar la izquierda al segundo si Cristo Romero no acaba de convencer; y porque el centro de la zaga está perfilado a la espera de saber qué ocurre con Antxón Jaso. Nadie duda de que Óscar Gil está llamado a tener un papel importante ya sea junto a Héctor Pérez, si Guilló decide darle máxima confianza al alicantino, o junto al recién llegado Juan Rojas. Y luego está Alberto González, que ya sabe lo que es partir en desventaja y acabar ganándose la titularidad.

En este mes de junio el Real Murcia también ha conseguido hacer un boceto en el centro del campo, esa línea en la que estarán puestas todas las miradas. De hecho, los dos últimos fichajes han llegado para reforzar una zona del campo en la que los granas solo contaban con Moyita y Palmberg. Este martes se confirmó la contratación de Javi Mier, mientras que el pasado viernes se anunciaba la llegada de Chema Núñez. Y aunque estamos a junio, no sería descabellado pensar que el primer once liguero de Guilló, salvo lesiones o contratiempos, contará con Javi Mier, Chema Núñez y Moyita.

Y en la delantera, tampoco habrá que esperar como otros veranos a los últimos días de mercado. En esta ocasión, con Flakus y Juanto Ortuño con contrato en vigor, Sergi Guilló tendrá varias semanas y distintos amistosos de pretemporada para decidir cuál va a ser su ‘killer’ titular.

A falta de extremos

Ahora mismo, a la espera sobre todo de algún segundo espada tanto para el centro del campo como para la delantera, además de conseguir otro lateral izquierdo que compita con Cristo Romero, la prioridad es conseguir dos extremos que marquen las diferencias. Todo parece indicar que los granas ya tienen cerrado a Javi Moreno para la derecha, mientras que se mantiene la esperanza en poder recuperar a Joel Jorquera para jugar por la izquierda.

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El atacante de Castelldefels llegó el pasado mes de enero cedido del Moreirense portugués, dejando buenas sensaciones en el tramo final del campeonato con los granas. De ahí, que el objetivo del club sea poder traerlo de vuelta, pero para ello primero tiene que resover su contrato con los lusos.