Pablo de Blasis seguirá una temporada más en el FC Cartagena

Era un secreto a voces y ya se ha publicado de manera oficial. Pablo de Blasis, centrocampista argentino del FC Cartagena, renueva una temporada más con el cuadro albinegro. Una noticia conocida de manera extraoficial, pero que aún no se había certificado. La figura más importante de este Cartagena, por veteranía, representatividad y fútbol, se compromete otro año con la entidad del Cartagonova a sus 38 años.

Lo sabía todo el mundo porque así lo adelantó Alejandro Arribas, presidente del FC Cartagena, en su última comparecencia pública. “Tenemos una buena base de esta temporada que va a continuar, empezando por Pablo de Blasis. Hemos alcanzado un acuerdo para que siga un año más con nosotros”, comentó cuando salió públicamente a explicar su próximo proyecto. La continuidad del ‘chiquito’ estaba pendiente del pago de las nóminas atrasadas, cuestión que ya ha pasado a la historia.

“Está renovado con la condición de que la próxima semana hagamos los pagos a AFE”, dijo Arribas. Se da por hecho, pues, que el futbolista y sus compañeros han recibido lo que les debía el club: los meses de abril y mayo. El mes de junio, que tampoco había sido abonado, se pagará ya sin la presión de un posible descenso administrativo y con la liquidez que aporta la campaña de abonados del cuadro albinegro.

Pablo de Blasis, durante un entrenamiento / Prensa FC Cartagena

Proyecto continuista

Con la renovación de Pablo de Blasis confirma el FC Cartagena una visión continuista. Esa era la intención de Javier Hernández, director deportivo, cuando terminó el mercado invernal. Ante la buena base de futbolistas que aglutinaba el cuadro portuario, la estrategia para ahorrar costes y obtener los mejores resultados posibles se basó en mantener al máximo número de piezas posibles y realizar pocos fichajes para mantener una estructura sólida.

Sigue Pablo de Blasis y se asegura el Cartagena calidad en la medular, visión de juego y el carácter innato del argentino, quien no dudó en arengar a sus compañeros en el derbi de febrero que se llevó el cuadro portuario frente al Real Murcia. Sus 29 partidos disputados la pasada campaña con 3 goles y una asistencia demuestran que al de La Plata le queda mucho fútbol en sus botas.

También le queda mucho físico. Un físico que le ha permitido estar siempre disponible a excepción de cuatro partidos en los que causó baja por lesión o molestias. A nivel de lesiones, De Blasis únicamente sufrió una rotura fibrilar que le tuvo tres jornadas fuera de las convocatorias. La clave, como él mismo comentó para La Opinión en el mencionado derbi, es “jugar de seguido”.

Íñigo Vélez, en el partido ante el Nástic / Iván Urquízar

Simbiosis con Vélez

Mientras que Javi Rey no dio galones a De Blasis, Íñigo Vélez entendió su importancia en el equipo albinegro. No sólo en el liderazgo que imprime sobre el terreno de juego, sino también en el orden del juego. Con el primero jugó Pablo de Blasis 13 partidos, sólo 6 de titular. Con el segundo, el argentino disfrutó de catorce partidos, todos ellos desde el inicio. Nunca faltó en una titularidad excepto un partido en el que cumplió sanción.

Tras la renovación de Íñigo Vélez, no podía faltar Pablo de Blasis, que se ha convertido en la prolongación de su voz en el campo. El fútbol del vasco sienta bien al argentino y viceversa. La simbiosis entrenador-capitán volverá a ser el pilar que sustente al nuevo FC Cartagena.

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La siguiente temporada será la quinta de Pablo de Blasis en el conjunto de la ciudad trimilenaria tras llegar en 2021 para disputar media campaña, permanecer durante el curso 21-22 y el 22-23 y regresar en 2025 para jugar la campaña recién terminada. En total, son 131 partidos con la camiseta del FC Cartagena: 96 en Segunda, 29 en Primera RFEF y otros 6 en Copa del Rey.