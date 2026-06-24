Oficial la Primera RFEF 26-27: Real Murcia, FC Cartagena y Águilas, en el grupo II

La espera ha terminado. La Real Federación Española de Fútbol hizo oficial este miércoles la composición de los grupos de Primera Federación para la temporada 2026-27 y los tres representantes de la Región de Murcia competirán finalmente en el Grupo 2, una distribución que era la preferida que ya se daba por hecho los días previos.

La propuesta finalmente aprobada por la Federación sigue esa línea y deja a los equipos de la Región de Murcia encuadrados con rivales del arco mediterráneo, Andalucía, Madrid y Aragón.

Un grupo de enorme exigencia

La competición volverá a presentar un nivel altísimo. Los tres equipos de la Región compartirán grupo con históricos del fútbol español y proyectos llamados a luchar por el ascenso. Entre los rivales destacan clubes con una larga trayectoria en el fútbol profesional, lo que convierte la categoría en una de las más competitivas de los últimos años.

Para el Real Murcia, el objetivo vuelve a estar claro: regresar al fútbol profesional. El conjunto grana afrontará una nueva temporada con la obligación de situarse entre los candidatos al ascenso y tendrá que hacerlo en una liga repleta de aspirantes.

También será un curso especialmente importante para el FC Cartagena. Tras su descenso el pasado curso y el no conseguir entrar en el play off este año, la entidad albinegra inicia una nueva etapa con el reto de reconstruir el proyecto deportivo y volver cuanto antes a la pelea por el regreso a Segunda División. La composición del grupo permitirá además recuperar algunos duelos de gran atractivo para su afición. Veremos si deja resuelto el asunto de la AFE estos días.

El Águilas afrontará la temporada con la ilusión propia de un recién ascendido. El club blanquiazul debutará en Primera Federación midiéndose a algunos de los nombres más importantes de la categoría, una oportunidad para consolidar su crecimiento y demostrar que puede competir con garantías en el tercer escalón del fútbol nacional. Los de Adrián Hernández afrontan este curso con ilusión. La presencia de los aguileños añade además un aliciente especial para el fútbol regional, que contará con tres representantes en la categoría y varios enfrentamientos de máximo interés a lo largo del curso. Seis derbis se vivirán este año.

El Real Zaragoza, en la pole

El grupo tiene un enorme nivel competitivo con varios históricos del fútbol español. Sin duda, el club más grande de todos es el Real Zaragoza y, por lo tanto, el más exigido a terminar en primer lugar. El cuadro zaragozano, tras una temporada horrible en Segunda, parte como favorito, pero tendrá que demostrarlo. Junto a él su vecino Huesca, que también llega desde la división de plata, parte con ventaja por el dinero que recibirá como compensación del descenso. Además, clubes de la talla del Hércules, Nástic o Ibiza, que también apuntan al ascenso como objetivo, dejan un grupo muy competitivo.

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Estos son los 20 equipos: