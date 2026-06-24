Tenis
El murciano Pablo Martínez sube 155 puestos en la ATP
El joven tenista de 20 años, que está a un paso del ‘top 500’, juega esta semana en Oporto
El tenista murciano Pablo Martínez Gómez está aprovechando el verano, tras disputar la liga estadounidense de la NCAA durante el curso académico, para progresar en el ranking ATP. Después de ganar el ITF de Martos y ser semifinalista en otro en la localidad portuguesa de Lourinha, ha ascendido 155 puestos en la clasificación para situarse en el 565, por lo que está cerca de ingresar en el ‘top 500’. Pablo Martínez disputa esta semana en Oporto un torneo de categoría M25 donde hoy debutará ante el portugués Tiago Torres, de 23 años, frente al que tiene la oportunidad de resarcirse de la derrota que sufrió la semana pasada en Lourinha. El murciano, al igual que otros jugadores de todo el mundo, pasa el invierno en Estados Unidos, donde está estudiando Economía y Negocios en la Universidad de Vanderbilt, y solo compite en Europa en los meses de verano.
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