La murciana Mara Peñalver, campeona mundial con el equipo español de Optimist

Mara Peñalver, regatista murciana del Club Náutico Mar Menor, está en un momento dulce. Si hace unas horas recuperaba el liderato femenino provisional en el Campeonato del Mundo de Optimist que se está celebrando en Tánger, este miércoles ha hecho historia con la selección. Y es que Peñalver se ha proclamado campeona mundial con el equipo español. Junto a la regatista murciana, el equipo también estaba formado por Nicolás Bastard, Valentina Belso, Dani Capa y Hugo González, bajo la batuta de Fernando Alegre e Ion Chicoy.

Para llegar a la final contra Turquía, el equipo español ha tenido que realizar seis vuelos en una de las jornadas del Campeonato del Mundo en Optimist que se está celebrando en Tánger (Marruecos).

No ha pasado factura la derrota en el primer vuelo frente a Eslovenia (13-23). Y es que en la repesca ante Noruega, el equipo español ha sacado su mejor versión para imponerse por 13-23. Luego han llegado los triunfos contundentes ante Hong Kong y Puerto Rico. Ha sido después de la victoria frente a Canadá (15-21) cuando España se ha clasificado para las semifinales. Argentina ha sido el rival para conseguir un puesto en la final, y el equipo español ha vuelto a hacer un gran trabajo, ganando por 12-24.

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En la final esperaba Turquía, con Cengiz Eren Güvenç como referente. Los turcos ganaban el primer duelo, pero otra vez España se vino arriba para igualar el marcador a victorias. La tercera prueba era la decisiva, y España no ha fallado. Así la murciana Mara Peñalver y sus compañeros han subido a lo más alto del podio.