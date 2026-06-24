Mary Romero luchará el sábado por el título de WBC

Tras un largo período de inactividad, la lumbrerense Mari Carmen Romero, conocida deportivamente como Mary, regresa este sábado en Níjar (Almería) al cuadrilátero para luchar por el Campeonato del Mundial de la WBC Silver, uno de los cinturones más importantes del boxeo profesional. La murciana no compite desde hace siete meses por culpa de una lesión en una mano que provocó que tuviera que pasar por el quirófano. Ya recuperada totalmente del problema, se enfrentará a la polaca Ewelina Pekalska, que tiene un récord de nueve combates ganados y solo una derrota, en una velada organizada por la empresa Fight Time Shock Promotion. La púgil de Pognan tiene 39 años de edad y se presenta como una dura rival para la murciana, quien a sus 40 años cuenta con un extenso palmarés desde que debutó como profesional en 2020, y que ahora quiere ampliar con el título de la WBC.