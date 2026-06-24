Segunda RFEF
Juanan Aguilera, nuevo jugador del UCAM Murcia
El centrocampista refuerza la medular del equipo universitario
L.O.
El UCAM Murcia y Juan Antonio Aguilera Barroso (Sevilla, 2003) han alcanzado un acuerdo para su incorporación al conjunto universitario de cara a la temporada 2026/27, reforzando la medular con un centrocampista muy completo.
El club se hace con los servicios de un mediocentro que destaca por su talento, sacrificio e intensidad, siendo habitual entre los jugadores con mayor recorrido en cada partido. Además, aporta criterio en el pase y equilibrio en la zona ancha, convirtiéndose en un perfil de trabajo constante y gran presencia en el juego.
Canterano del Sevilla FC
El futbolista sevillano ha desarrollado su etapa formativa en los escalafones inferiores de la entidad hispalense, donde completó su crecimiento hasta alcanzar el Sevilla FC "C".
En este filial compitió durante tres temporadas en Tercera Federación, consolidándose progresivamente dentro del equipo hasta acumular un total de 54 partidos oficiales.
Salto a Segunda Federación
Dado su alto nivel competitivo, en el verano de 2024 dio el salto a Segunda Federación tras marcharse traspasado al CD Estepona, donde se convirtió en una pieza importante desde su llegada.
En su primera temporada disputó 34 partidos, asentándose como un fijo en el once de un equipo que peleó por el playoff de ascenso a Primera Federación, quedándose a las puertas del objetivo.
En la pasada campaña volvió a ser un jugador fundamental en el conjunto esteponero, disputando 30 partidos y destacando por su regularidad, su esfuerzo constante en la medular y su papel clave en una segunda vuelta muy sólida que permitió al equipo asegurar la permanencia en la categoría.
En total, el jugador andaluz llega al cuadro universitario tras acumular una notable experiencia en Segunda Federación, con más de 60 partidos en la categoría pese a su juventud.
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