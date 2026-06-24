Josema Raigal es el primer fichaje del Águilas FC

El extremo nacido en Mula Josema Raigal se ha convertido en el primer fichaje que hace oficial el Águilas FC como nuevo jugador del equipo costero, quien llega procedente del Atlético Malacitano.

Josema Raigal, quien cumplirá el próximo mes de agosto 27 años, se formó en la cantera del Real Murcia, llegando al primer equipo en donde llegó a jugar 47 partidos y en donde coincidió con el entrenador blanquiazul Adrián Hernández.

El filial del Espanyol fue su siguiente paso, posteriormente, en la recién creada Primera RFEF, UCAM Murcia, La Nucía y Ourense CF fueron otros de sus destinos antes de llegar la pasada campaña a la Unión Malacitano, en donde sumó 8 goles y 7 asistencias, en los 33 partidos que disputó.

La efectividad cara a puerta es una de las principales características de un futbolista diferencial por su verticalidad y su gran capacidad técnica y que acostumbra a desenvolverse como extremo por cualquiera de las dos bandas.

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Con Juanma Raigal ya dispone Adrián Hernández de 10 jugadores, nueve de ellos continúan de la plantilla del ascenso.