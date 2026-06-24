Los fichajes del FC Cartagena cierran puertas de renovación

El periodo de traspasos ya ha comenzado para el Fútbol Club Cartagena. Aunque fue de los últimos equipos del grupo 2 de Primera RFEF en comenzar a moverse en el mercado, ya ha anunciado a tres futbolistas el conjunto portuario de cara a la nueva temporada. El defensa central Grégory Kelo y los delanteros Marcelo dos Santos e Ibán Ribeiro. Aunque todavía tiene mucho camino por delante el club para completar su plantilla, sus primeros movimientos dicen mucho si sabemos leer entre líneas.

Por un lado, queda claro que el perfil de jugadores que busca la dirección deportiva albinegra ha dado un giro importante con respecto a su último equipo. De los nombres asentados y la experiencia como los casos de Aridane, Pablo Larrea, Luismi Redondo o Benito Ramírez, se pasa a la juventud, la ilusión y el hambre futbolística de jóvenes que quieren dar un paso adelante en sus carreras.

Movimientos de ataque

Empezó el Cartagena completando su delantera, una línea que había quedado prácticamente desierta a la conclusión de la temporada. El primer refuerzo fue un Marcelo dos Santos que firma por el cuadro albinegro con la intención de reivindicarse. El brasileño llega tras pasar un año lesionado y buscaba un nuevo equipo con el que volver a volar como lo hizo en San Sebastián de los Reyes.

Subió la apuesta el cuadro portuario en el ataque y sumó a Ibán Ribeiro. Un jugador aún más joven (26 años) que desembarca en Cartagena para buscar objetivos más grandes que los que podía alcanzar con el Juventud de Torremolinos. Un creador de juego que marcó el curso pasado 7 goles -más que ningún atacante albinegro- y repartió 6 asistencias -más que ningún jugador cartagenerista-.

Estos movimientos, además de confirmar una visión austera del mercado albinegro, pueden significar el ‘adiós’ definitivo de Alfredo Ortuño. El punta yeclano ha pasado los dos últimos años ofreciendo un rendimiento insuficiente para las exigencias del FC Cartagena. Primero, en Segunda y, después, en Primera RFEF. A sus 35 años, Ortuño no cuenta para la dirección deportiva tras un último curso en el que ha acabado con 4 goles en liga y uno más en Copa del Rey.

No sucede lo mismo con Chiki, al que no se le ha cerrado la puerta. Según la dirección deportiva del Cartagena, el madrileño sigue teniendo hueco en el equipo pese a los fichajes anunciados para la delantera. De hecho, tiene la oferta de renovación sobre su mesa, pero aún no ha contestado al ofrecimiento.

Al otro lado del campo sitúa el FC Cartagena a su tercer fichaje: el defensa central Grègory Kelo. Con el galo, una apuesta de futuro por su juventud e inexperiencia, completa el cuadro portuario en la que ya figuran cuatro zagueros: Rubén Serrano e Imanol Baz, renovados durante la pasada campaña; Marco Carrascal, que firmó por dos temporadas; y el mencionado Grégory Kelo.

Queda claro por el rendimiento del pasado curso que Serrano y Baz son las referencias en el centro de la defensa. Por otro lado, tiene que decidir Íñigo Vélez si cuenta con Carrascal. Tras su larga lesión por la rotura de la tibia y el peroné, el de Cantabria no disputó ni un minuto la pasada campaña y su rendimiento es toda una incógnita para el técnico vasco. Puede abrirle la puerta de salida el club en este mercado si encuentra mejores opciones.

Adiós a Aridane

El que no renovará es Aridane Hernández. El Cartagena no ha presentado al futbolista una oferta de renovación porque lo da por perdido. El club sabe que el futbolista de Tuineje tiene el interés de clubes de Segunda División puesto sobre sus hombros y no puede asumir un esfuerzo en el salario del central pese a que fue la figura más destacada en los ocho partidos que jugó de albinegro. Cuando llegó, Aridane confirmó que un siguiente acuerdo con el Cartagena no sería cuestión de dinero, pero su ‘renacer’ futbolístico lo coloca en un caché inasumible.

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En este escenario, el FC Cartagena sigue completando su plantilla. Por ahora, se ha movido en la delantera y en el centro de la zaga.