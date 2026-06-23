El UCAM Murcia redoblará su apuesta con el equipo U22

El UCAM Murcia seguirá apostando por la Liga U22 para su equipo filial la próxima temporada. El club está muy satisfecho con la experiencia del primer año de la competición auspiciada por el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Baloncesto, donde el conjunto de Nino Solana, tras un mal arranque, concluyó en la tercera posición del grupo B en la primera fase y fue quinto en la segunda para ocupar finalmente la duodécima posición con once victorias y catorce derrotas.

Para la próxima temporada, el club tiene claro que la apuesta por este equipo, que ha estado patrocinado por Juver, será mayor. Así lo ha pedido Sito Alonso, el técnico de la primera plantilla. Hay dos motivos para ello. El primero es meramente deportivo, para poder contar con jugadores con proyección y calidad que refuercen los entrenamientos del conjunto de ACB en los momentos de la temporada donde hay bajas o problemas físicos. De hecho, esta campaña han debutado en ACB dos de sus componentes, el molinense Pablo Sevilla y el murciano José Tomás Martínez. Y en competición europea lo hicieron Lee Aaliya y Joao Ricardo Neves.

Lee Aaliya, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Start Lublin. / Israel Sánchez

Y por otro hay un motivo económico. Apoyado en la posibilidad de ofrecer una formación académica a través de la Universidad Católica San Antonio, propietaria del club, quiere atraer a jugadores con mayor nivel y con proyección de incorporarse a la NCAA. La marcha del argentino Aaliya este verano rumbo a la liga universitaria estadounidense va a dejar una inyección económica en las arcas del club. Y todo porque tras la experiencia con el murciano Fabián Flores, quien se fue el curso pasado sin pagar ni un solo euro al no estar la NCAA dentro del marco de la FIBA, la entidad incluyó en los contratos de los jugadores una cláusula para evitar que se repita y así tengan que compensar al UCAM Murcia.

Jóvenes que han destacado

La Liga U22 ha servido en la temporada ya concluida para que jugadores como el alero brasileño Joao Neves, que ha promediado 16,9 puntos y 5,5 rebotes, Pablo Sevilla (10 y 4), Samuel Nohel (7,2 y 6,9), Fernando Ramírez (8,3 y 4 asistencias), además de los jovencísimos Darío Parra, natural de Las Torres de Cotillas, quien ya estuvo el año pasado en el Europeo sub-16, y el sevillano Marco Considine, hayan encontrado una competición donde han podido progresar. Estos dos últimos han sido convocados por Dani Miret, seleccionador sub-17, para participar en la concentración que se celebrará del 30 de junio al 7 de julio en Calatayud.

Darío Parra / FIBA

Brillante Nacional júnior

El equipo U22, que ha estado integrado por un buen número de jugadores aún en edad júnior, también dado la ocasión a estos de adquirir más experiencia. Y el resultado se vio en el pasado Campeonato de España de la categoría, donde el UCAM Murcia Juver logró el mejor resultado de la historia de un equipo de la Región al acabar en la sexta posición. A nivel individual, dos jugadores de la generación de 2008 brillaron en el torneo, el base de Santomera Fernando Ramírez, que fue el mejor pasador con 23 asistencias, a una media de casi cinco por encuentro, y el extremeño Nico Marina, quien llegó a la disciplina del club el pasado mes de febrero procedente del Cáceres, de Segunda FEB. De la plantilla del U22 también estuvieron en el Nacional Álex López, Rybar Matus, Jason Vince Mettes, Diego Berruga, Alejandro Lozano, Joao Neves, Darío Parra, Darío Manuel Lozano, Marco Considine y Samuel Nohel.

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Además, la temporada ha sido notable para los equipos de cantera. En estos momentos los alevines están disputando el Nacional de minibasket, donde en la primera jornada lograron la victoria, y otro jugador, en este caso con la selección de Finlandia cadete, Elias Plith, ha sido convocado por su país.