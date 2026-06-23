Fútbol
El UCAM Murcia CF lanza la nueva campaña de abonados
El precio para las renovaciones de los carnés de adultos en tribuna es de 95 euros
El UCAM Murcia Club de Fútbol ha lanzado su campaña de abonos para la temporada 2026-2027 bajo el lema ‘Casa del Sol’, un concepto que nace de la evolución del Estadio Heredia 21 La Condomina: del campo, a la casa; y de la casa, a una bandera, según informa el club. Los precios para las renovaciones para adultos están en 95 euros en tribuna, 60 en el fondo, 45 en la grada de animación y 135 VIP. También hay tarifas especiales para mayores de 65 años, desempleados, miembros de familia numerosa y personas con discapacidad a partir del 33% con precios de 80, 50 y 30 euros, así como para infantiles -de 4 a 15 años-, y familiar (145 euros), que incluye en el precio cuatro carnés para miembros. Al igual que en temporadas anteriores, la Grada Lateral permanecerá cerrada salvo en partidos de gran demanda de entradas. El plazo de las renovaciones es hasta el 23 de julio. Para las nuevas altas, los precios para adultos están en 110 euros en tribuna y 70 en el fondo.
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