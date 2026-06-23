Ciclismo
Triplete histórico de Murcia en el Nacional cadete de ciclismo
El lorquino Juan Bastida gana la prueba en ruta, y la Región suma dos oros por equipos
Tres medallas de oro, un resultado histórico, logró la selección murciana en el Campeonato de España cadete de Torrejón de Ardoz, con dos triunfos por equipos y uno individual que situaron a la Federación Murciana en el primer puesto del ranking nacional bajo la dirección técnica de Juanmi Pérez.
El primero oro llegó en la contrarreloj por equipos con el quinteto formado el pachequero Aitor Ros Ruiz, los lorquinos Juan Bastida y Jorge Millán, el murciano de La Arboleja Álvaro Noguera y el alcantarillero Rubén Fernández, todos ellos integrantes de los equipos El Nieto del Lobo-Nutribán y Grupo Deportivo Piñero.
Posteriormente, en la prueba en línea, el combinado regional también conquistó el oro por equipos gracias a que situó a tres corredores en el top 10. El lorquino Juan Bastida, en un sprint final con el canario Néstor Herrera, se llevó el título de campeón nacional. Tras un recorrido de 60 kilómetros con el paso por los altos de Valverde y Villalbilla, el pelotón se seleccionó en el segundo de los puertos, formándose un grupo de ocho corredores de los que saltaron Bastida y Herrera, que colaboraron para abrir hueco y llegar a meta, donde el lorquino fue el más veloz. Además, el pachequero Aitor Ros fue segundo en el sprint del grupo perseguidor, quedándose a un paso del bronce, mientras que el lorquino Jorge Millán concluyó décimo y elevó a Murcia a la primera plaza por federaciones.
A su vez, en categoría infantil, el ciclista de la Escuela de Ciclismo Alcantarilla Pedro Martínez logró una medalla de plata en la prueba de gymkana, para después, en la carrera en línea, Alejandro Mirete, también del mismo club, concluir octavo. Completaron el equipo el librillano Daniel Sánchez, del Lemon Team, y el totanero Pedro Martínez Cánovas, y el lorquino Mario Cervantes, del CC Juan Zurano.
Nacional de Sabiñánigo
Esta semana se van a celebrar en Sabiñánigo (Huesca) los Campeonatos de España de ciclismo en ruta, donde Murcia estará presente con dos potentes formaciones en las categorías júnior y sub-23 masculina. En la primera de ellas contará con Alejandro Soto, Alberto Fernández, Ricardo Cutillas, Darío de Miguel Fernández, Salvador Ayala, Ismael Sarriás, Gabriel Mateo y Luis Cayuela; y en la segunda, con Luis Alberto Lajarín, Alejandro Abril, Elías Caballero, José Antonio González, Alexis Rodríguez, Ángel Marín, Darío Díaz, Pedro García y José María Pina.
Además, en las pruebas júnior femeninas, bajo la dirección de la exciclista profesional Gloria Rodríguez, estarán Luz Márquez González y Amaya Hernández Díaz, que competirán en contrarreloj y en ruta, además de Patricia Muñoz Chinchilla y Alicia Moya Bautista, que lo harán solo en la segunda. n
- Apuñalan a un menor en San Pedro del Pinatar y se arrastra malherido a la misma puerta de la Policía Local para pedir ayuda
- Abusa sexualmente de su sobrina en su casa de Fortuna desde que la niña tenía 8 años y la acaba violando con 14
- Una superproducción internacional sobre la vida de San Sebastián se rodará en la Región de Murcia
- Dan por estabilizado el incendio de la mota del río que obligó a desalojar a decenas de vecinos y movilizó a bomberos, cinco helicópteros y un avión en Murcia
- Dos universidades murcianas se cuelan entre las mejores del mundo
- Piden iniciar un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento de Murcia por instalar un circo en el Jardín Botánico del Malecón
- Cuenta atrás para volar a Venecia y Lille desde Corvera: todo lo que necesitas saber sobre las 20 rutas que tendrá el Aeropuerto de la Región de Murcia este verano
- ‘The Floor is Lava’ abre sus puertas en el Centro Comercial Thader