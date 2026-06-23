Triplete histórico de Murcia en el Nacional cadete de ciclismo

Tres medallas de oro, un resultado histórico, logró la selección murciana en el Campeonato de España cadete de Torrejón de Ardoz, con dos triunfos por equipos y uno individual que situaron a la Federación Murciana en el primer puesto del ranking nacional bajo la dirección técnica de Juanmi Pérez.

El primero oro llegó en la contrarreloj por equipos con el quinteto formado el pachequero Aitor Ros Ruiz, los lorquinos Juan Bastida y Jorge Millán, el murciano de La Arboleja Álvaro Noguera y el alcantarillero Rubén Fernández, todos ellos integrantes de los equipos El Nieto del Lobo-Nutribán y Grupo Deportivo Piñero.

Posteriormente, en la prueba en línea, el combinado regional también conquistó el oro por equipos gracias a que situó a tres corredores en el top 10. El lorquino Juan Bastida, en un sprint final con el canario Néstor Herrera, se llevó el título de campeón nacional. Tras un recorrido de 60 kilómetros con el paso por los altos de Valverde y Villalbilla, el pelotón se seleccionó en el segundo de los puertos, formándose un grupo de ocho corredores de los que saltaron Bastida y Herrera, que colaboraron para abrir hueco y llegar a meta, donde el lorquino fue el más veloz. Además, el pachequero Aitor Ros fue segundo en el sprint del grupo perseguidor, quedándose a un paso del bronce, mientras que el lorquino Jorge Millán concluyó décimo y elevó a Murcia a la primera plaza por federaciones.

El lorquino Juan Bastida, campeón de España cadete de ciclismo / RFEC

A su vez, en categoría infantil, el ciclista de la Escuela de Ciclismo Alcantarilla Pedro Martínez logró una medalla de plata en la prueba de gymkana, para después, en la carrera en línea, Alejandro Mirete, también del mismo club, concluir octavo. Completaron el equipo el librillano Daniel Sánchez, del Lemon Team, y el totanero Pedro Martínez Cánovas, y el lorquino Mario Cervantes, del CC Juan Zurano.

Nacional de Sabiñánigo

Esta semana se van a celebrar en Sabiñánigo (Huesca) los Campeonatos de España de ciclismo en ruta, donde Murcia estará presente con dos potentes formaciones en las categorías júnior y sub-23 masculina. En la primera de ellas contará con Alejandro Soto, Alberto Fernández, Ricardo Cutillas, Darío de Miguel Fernández, Salvador Ayala, Ismael Sarriás, Gabriel Mateo y Luis Cayuela; y en la segunda, con Luis Alberto Lajarín, Alejandro Abril, Elías Caballero, José Antonio González, Alexis Rodríguez, Ángel Marín, Darío Díaz, Pedro García y José María Pina.

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Además, en las pruebas júnior femeninas, bajo la dirección de la exciclista profesional Gloria Rodríguez, estarán Luz Márquez González y Amaya Hernández Díaz, que competirán en contrarreloj y en ruta, además de Patricia Muñoz Chinchilla y Alicia Moya Bautista, que lo harán solo en la segunda. n