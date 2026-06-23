El Real Murcia tira de años para ganar el mercado

Para ser protagonista en los primeros días del mercado de fichajes, como lo está siendo el Real Murcia en Primera RFEF, hay que apostar fuerte, y el club grana lo está haciendo. Pero no solo tirando de chequera, también ofreciendo contratos de larga duración que son prácticamente irrechazables por cualquier futbolista que reciba una llamada por parte de los murcianistas para jugar en la tercera categoría.

Está ocurriendo con fichajes ya cerrados, y está sucediendo con los que van a aterrizar en los próximos días. Como sucede con el extremo almeriense Javi Moreno. Aunque todavía no se ha confirmado su incorporación a la plantilla que dirigirá Sergi Guilló, en Nueva Condomina ya se da prácticamente por cerrada su llegada. Ni el fuerte interés del Hércules para que el andaluz retornara al Rico Pérez ha sido suficiente. Según se ha publicado en algunos medios, Manuel Sánchez Breis ha pujado mucho más fuerte hasta convencer al que fuera ex futbolista del UCAM Murcia y que en la última temporada ha militado en el Pyunik armenio, donde distintas informaciones hablan de que ganaba 12.000 euros al mes.

Fue la pasada semana cuando el Real Murcia obtenía el ‘sí’ de Javi Moreno, un Javi Moreno que firmaría dos temporadas, según ha publicado la Cadena Ser, pero que otras fuentes indican que esa vinculación se alargaría hasta 2029.

El que si ha sido atado hasta 2029 ha sido el lateral Jorge Mier. El ovetense, después de ser uno de los pocos que se ha salvado de la quema en la temporada 25-26 en el Real Murcia, acababa contrato este 30 de junio, y en un principio parecía que iba a apostar por cambiar de aires. Sin embargo, Manuel Sánchez Breis ha logrado retener al futbolista gracias a una oferta irrechazable, y es que el asturiano se ha asegurado tres temporadas como murcianista.

Además de los tres años y de la mejoría de salario, Jorge Mier también tendrá el aliciente de poder compartir vestuario con su hermano Javi, quien ha rechazado la oferta de renovación del Huesca y apunta a Nueva Condomina. Desde hace días se habla de que ya hay acuerdo para incorporar al centrocampista, pero de momento no se ha hecho oficial. En este caso tampoco hay datos extraoficiales de la duración de su contrato, pero es casi seguro que el Real Murcia repetirá estrategia y también le dará como mínimo dos años.

El que ha llegado ya desde Huesca a Murcia es el meta Dani Jiménez. Los oscenses intentaron retener al portero para su proyecto en Primera RFEF, pero en este caso los murcianistas también se llevaron el gato al agua. Para el portero sevillano era muy importante asegurarse un contrato de más de una temporada, y más teniendo en cuenta que ya tiene 36 años. Y por ahí le ha convencido Sánchez Breis. Además de ponerle sobre la mesa una importante cantidad económica, reconociéndole su caché, también le ha firmado un contrato de una temporada con otra si se cumplen una serie de objetivos.

Estrategia que también se llevó a cabo durante la negociación para contratar al lateral derecho Víctor Olmedo. El que se convirtiera en el primer fichaje del Real Murcia para la temporada 26-27 ha firmado hasta 2028, según publicó Onda Regional, y es que el cuadro grana nunca hace oficial ese dato cuando anuncia las contrataciones de los futbolistas.

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Además de a Olmedo, Dani Jiménez Y Chema Núñez, el Real Murcia también ha firmado al central Joan Rojas, pero en este caso no han salido informaciones sobre el contrato firmado con los murcianistas.