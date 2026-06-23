La murciana Mara Peñalver, líder del Mundial de la clase Optimist

La murciana Mara Peñalver, actual campeona de España, se ha convertido en la líder de la clasificación femenina del Campeonato del Mundo de la clase Optimist tras la celebración de tres jornadas en aguas de Tánger, en Marruecos.

La regatista del Club Náutico Mar Menor compite en el grupo verde y, en la única manga que ayer realizaron todos los grupos de los 284 participantes, consiguió entrar segunda, detrás del suizo Eliot Novara, un resultado que también le ha valido para situarse octava en la general mixta.

Ayer fue el día de viento más suave de lo que llevamos de campeonato. Sopló del Oeste de unos 7-9 nudos que abrió opciones a regatistas que hasta ahora no habían ganado ninguna prueba, como el canadiense Will Keilty, que venció en el grupo amarillo, la puertorriqueña Inés Méndez Larminaux (azul), el citado Eliot Novara (verde), y el lituano Otto Vilnis (rojo).

En cambio, otros regatistas que han destacado hasta ahora como el turco Cengiz Eren Güvenç, que sigue al frente de la provisional absoluta, cosecharon su peor resultado del campeonato hasta ahora. Güvenç fue quinto en el grupo amarillo; el italiano Andreas Demurtas registró un octavo en el azul; o Guilherme Costa entró el decimocuarto en el verde. También para los españoles Dani Capa y Nicolás Bastard fue la jornada en la que cosecharon su resultado más adverso hasta ahora. Ambos compitieron en el grupo amarillo y Capa entró el 45º y Bastard el 46º.

Por su parte, el alicantino Hugo González, que compitió en el grupo verde, logró cruzar la línea de llegada el octavo, registrando su segundo mejor parcial en este Mundial.

Tras las cinco pruebas realizadas y aplicándose ya el descarte del resultado más desfavorable, Mara Peñalver es la ‘abanderada’ actual del equipo español en este Mundial. Figura la octava de la general absoluta, con 18 puntos netos. Ello le ha permitido recuperar el liderato femenino provisional de la competición. La regatista murciana conquistó el liderato entre las féminas al final del primer día del campeonato, pero lo perdió a la conclusión del segundo. Su hegemonía entre las chicas es notoria, pues la segunda clasificada femenina, la sueca Nataleah Wallin, ocupa la vigésimo séptima plaza absoluta con 40 puntos netos, y la hongkonesa Margaux Nguyen Minh es la tercera con 42 puntos que la sitúan la trigésimo primera de la general provisional.

Otro español figura en el top-10 absoluto provisional. Es el mallorquín Dani Capa que, con 24 puntos netos, es noveno. El vasco Nicolás Bastard se ha emplazado en el lugar 36º, con 45 puntos netos, mientras que el alicantino Hugo González, está en el puesto 43º, con 51 puntos netos.

Los posicionamientos logrados en la provisional por Peñalver, Capa, Bastard y González, han permitido que cuando se retome el Mundial individual este jueves 25 de junio, todos ellos naveguen en el grupo Oro. La única que no podrá competir en ese grupo de élite será la alicantina Valetina Belso, que ocupa la posición 77ª.

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En cuanto al podio provisional absoluto, éste continua siendo el mismo que al final de la jornada anterior. El campeón de Europa del año pasado, Cengiz Eren Güvenç, ocupa la primera plaza de este Mundial con 7 puntos netos; el italiano Andrea Demurtas, es segundo, con 9 puntos netos; y el brasileño Arthur Lamin detenta la tercera plaza con 10 puntos.