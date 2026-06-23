Fútbol
Lorca prepara un trofeo Manny Pelegrín especial
Lorca Deportiva, Águilas FC, Real Murcia y Cieza homenajearán a Andrés Carrasco
Si el introductor del fútbol en Lorca, allá por 1901, Manny Pelegrín, cuyos restos están enterrados en el lorquino cementerio San Clemente, levantara la cabeza, estaría orgulloso de la XII edición del trofeo que lleva su nombre y que ha organizado el Lorca Deportiva.
En el concesionario Autojupiter, Ford, de Lorca, se presentó ayer una edición con matices muy significativos con respecto a otros años. El jugador más importante de este Lorca fundado en 2012, el delantero murciano Andrés Carrasco, va a ser homenajeado con la presencia de cuatro equipos en los que ha jugado el propio Carrasco. Se disputarán dos semifinales y los ganadores competirán en la final en el estadio Artés Carrasco a las nueve.
El jueves 6 de agosto se enfrentarán el Lorca Deportiva y el Águilas FC. Un días después se medirán el Cieza y el Real Murcia. El miércoles 12, se jugará el tercer y cuarto puesto y la gran final. Todo ello, antesala del Trofeo Playasol que Águilas y Lorca jugarán en el Centenario Rubial el sábado quince. El precio será de diez euros cada partido, aunque los socios del Lorca tendrán entrada gratis, y los del resto de equipos, cinco. En dicha presentación estuvieron, por parte del Real Murcia, Manuel Sánchez Breis y Juliano Camargo; del Águilas FC, Pedro Reverte y el entrenador, Adrián Hernández; del Cieza, Edu Luna y Tote; y por el Lorca, Peki y el capitán Sergi Monteverde, además de representantes municipales y el propio Andrés Carrasco.
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