Jhafets tira la puerta abajo en el FC Cartagena

Alejandro Arribas, en la rueda de prensa de la semana pasada, despejaba todas las dudas respecto a la portería albinegra. El Cartagena ya había anunciado que Jhafets Reyes (Murcia, 16 de septiembre de 2006) era nuevo jugador de la primera plantilla para el curso 2026-2027, pero la duda estaba en si lo haría como tercer portero o no. La apuesta del club albinegro ya no deja lugar a las especulaciones y el canterano defenderá el arco albinegro junto a Lucho García. La apuesta es decidida.

A sus recién cumplidos 18 años, este guardameta de físico imponente y alma nómada se ha convertido en la gran realidad de la cantera del Fútbol Club Cartagena. Tras tirar la puerta abajo en el filial y ser galardonado como el mejor portero de la temporada en el Grupo XIII de Tercera RFEF, Jhafets se asienta definitivamente en la dinámica del primer equipo blanquinegro. Lo hace por méritos propios, con un contrato renovado y con el firme objetivo de aprender y competir de tú a tú con un seguro de vida como Lucho García.

Para entender el fenómeno Jhafets no basta con mirar sus estadísticas actuales; hay que rastrear una biografía tan rica como inusual para un chico de su edad.

Un mapamundi en los guantes: de Canadá a la arena de Los Alcázares

Hijo de padre nigeriano y madre ecuatoriana, la vida de Jhafets ha estado ligada a la maleta debido a los compromisos laborales de sus progenitores. Vivió una corta etapa de su adolescencia en Canadá, se formó en una de las canteras más prestigiosas de Sudamérica como la de Independiente del Valle en Ecuador, y llegó a cruzar el Atlántico de vuelta para enrolarse en las categorías inferiores del Sporting de Braga en Portugal.

Sin embargo, el destino lo devolvió a la Región de Murcia. Curiosamente, sus condiciones atléticas no se pulieron solo sobre el césped. Antes de ser el 'cerrojo' del filial albinegro, Jhafets destacó en el fútbol playa en Los Alcázares, llegando a ser un notable goleador con la selección murciana de la modalidad. Su potencia y juego de pies se forjaron en la exigencia de la arena. Tras regresar al fútbol once y brillar en la Liga Nacional juvenil con el Club Deportivo Mediterráneo —donde empezó jugando de central y centrocampista antes de ponerse los guantes por pura vocación de servicio al equipo—, el FC Cartagena olió el talento en 2023 y lo reclutó para su estructura.

De la inexperiencia a la consolidación

El salto al fútbol sénior profesional requiere un peaje. Jhafets ya sabía lo que era debutar en Segunda División (lo hizo con apenas 17 años el pasado 12 de octubre ante el Racing de Ferrol en el Cartagonova por exigencias del guion), pero necesitaba el barro, la continuidad y el peso de los puntos reales. Su entrenador esta campaña en el filial, Raúl Guillén, radiografía a la perfección esa evolución que distingue a los buenos proyectos de las realidades tangibles: "Necesitaba un año de continuidad, de jugar mucho y de que los goles que le marcaran no fueran goles de entrenamiento, sino goles que supusieran puntos. Tuvo un inicio en el que estuvo bien, pero cometió errores por inexperiencia. Le costaba algún punto al equipo, pero pegó un paso adelante", evoca Guillén.

Y vaya si lo dio. A partir del tramo final de la primera vuelta, Jhafets mutó en un portero infranqueable, un auténtico "ganador de partidos". Las frías cifras de la temporada avalan su crecimiento y explican por qué media España suspiraba por sus servicios: 30 partidos disputados, 34 goles recibidos, 11 porterías a cero y un 76% de porcentaje de paradas. Todo esto en un equipo que ha estado lejos de los mejores en la liga.

Actuaciones antológicas en escenarios de máxima presión como el Estadio Santa Cruz, Molina o aquel agónico 0-0 contra el Cieza —donde detuvo penaltis clave y desesperó a los delanteros rivales— terminaron por encumbrarlo. "Al final, el partido que se marcó en Cieza, en la vuelta, no lo sacaron de ahí escoltado porque era imposible. El chaval era un espectáculo", añade con admiración su técnico. Pese a pecar a veces de cierta "imprudencia" natural de la edad en la toma de decisiones, la sobriedad bajo palos ha acabado siendo su marca registrada.

Un "diez" en el vestuario

No es solo lo que para, sino cómo entrena. En el seno del club insisten en que su ética de trabajo es intachable. En palabras de Guillén: "Cuando estuve en el primer equipo, de los tres porteros, era el que más ganas le metía en el entrenamiento, el mejor entrenaba. Como persona es un chaval excepcional, un 10".

Ahora el rol de Jhafets adquiere una dimensión mucho más madura. Ya no es el juvenil que asoma la cabeza por emergencia; es una alternativa real.

La continuidad de Lucho García en la portería del primer equipo supone el ecosistema perfecto para el hispano-ecuatoriano. El guardameta colombiano, consolidado y con experiencia en la categoría de bronce, servirá de mentor y espejo para un Jhafets que posee unas condiciones físicas idóneas para el fútbol moderno: envergadura, agilidad felina en la línea y un notable juego de pies pulido en canteras internacionales y canchas de arena.

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Jhafets Reyes tiene las condiciones, el hambre y el entorno idóneo. Hay portero para rato. Ahora depende Íñigo Vélez y su cuerpo técnico ver hasta donde.