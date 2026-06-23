ElPozo Murcia enloquece el Palacio y fuerza el cuarto partido ante el Barça

ElPozo Murcia logró la épica y venció en el tercer partido al Barça (5-4). El conjunto murciano supo sufrir y rehacerse ante los problemas, sobre todo, cuando empezó perdiendo 0-2 antes del minuto 10. Pero una gran actuación de los de Josan González le dio la vuelta al marcaron y terminaron el primer acto con un 4-2. En el segundo tiempo, después de aguantar, vieron cómo a falta de poco más de un minuto el Barça ponía las tablas. Pero una vez más, en vez de tirar la toalla, Gadeia salió disparado para anotar el gol de la victoria a cinco segundos de la conclusión. ElPozo Murcia fuerza el cuarto partido y el este jueves, en el Palacio a las 19:30 horas, se decidirá el futuro de la eliminatoria, que se irá al quinto encuentro si vuelven a ganar los de casa, que están invictos ante su afición en el Palacio en los play off.

ElPozo Murcia no tenía margen de maniobra en este tercer partido; si no hacía los deberes, se terminaba el sueño por el título. Josan González había avisado en la rueda de prensa previa al encuentro que su equipo tenía que aprovechar jugar en su casa y esa rabia generada por las derrotas en los duelos en la Ciudad Condal.

El comienzo del partido no fue lo que estaba en el guion de los murcianos, ya que antes del minuto 10 el Barça se había puesto dos arriba. Catela fue el primero en abrir el marcador, con un latigazo al larguero que botó dentro de la línea y se salió pero donde el balón terminó entrando tras revisar el VAR los colegiados. Después, una contra devastadora de los culés, terminó con un pase de la muerte de Sergio González para que Adolfo anotara a placer.

Todo apuntaba a que se iba a repetir lo del segundo partido porque el Barcelona estaba siendo superior a los murcianos. Hasta que llegó el punto de inflexión. Dos goles seguidos de ElPozo encendieron el Palacio y le devolvieron la energía. Marcel, que finalmente jugó pese a sus problemas físicos, recortó distancias con un golazo con el exterior tras una dejada con el pecho de Rafa Santos. Tras el tanto, los jugadores locales forzaron la sexta falta, ya que el Barça se había puesto con cinco. Y Adrián Rivera fue el encargado de lanzar desde los 10 metros y no falló.

Las tornas cambiaron; ElPozo Murcia estaba dominando y arrinconando a los culés en la esquina. Tuvieron la oportunidad de ponerse por delante con otro doble penalti, pero Adrián Rivera no estuvo acertado en esta ocasión. Pero no pesó ese fallo cuando minutos después, Dener firmó un auténtico golazo. El pívot brasileño recibió un centro desde la esquina y conectó un disparo perfecto que terminó en el fondo de las mallas.

ElPozo Murcia ya estaba contento por haber remontado el encuentro antes del descanso, pero aún tenían una última palabra que decir. Gadeia, desde el costado diestro, se sacó un latigazo raso, directo al segundo palo, que fue imposible de parar para Didac. Los murcianos se marcharon a vestuarios con una ventaja de dos goles en el luminoso.

Ya en el segundo tiempo, ElPozo saltó con hambre de más goles y era normal, ya que sabían que el Barcelona no iba a dejarse vencer tan fácil. Sin embargo, le duró poco esa iniciativa, ya que los de Javi Rodríguez comenzaron a subir sus líneas y poco a poco empezaron a controlar el juego ofensivo.

Los de Josan González sacaron todo su arsenal defensivo, pero entrando en el ecuador del segundo tiempo, llegaron los peores minutos. A falta de un cuarto de hora se colocaron con cuatro faltas, algo que condicionó mucho para defender con intensidad. Además, empezaron a cometer muchas pérdidas que por poco le cuestan un disgusto. Suerte que Edu Sousa estaba en estado de gracia y salvó a los suyos.

Cuando parecía que ElPozo empezaba a recuperar el control del partido, Fits hizo de nuevo de las suyas y volvió a meter a los azulgranas en el partido. El futbolista culé recibió en la derecha, pivotó y salió hacia fuera. Le provocó con sutilezas a Edu Sousa, con un disparo a su palo, consiguiendo el error del luso.

ElPozo estaba sabiendo sufrir, pero el portero-jugador del Barcelona lo terminó por superar. El cuadro culé movió la bola por todo el perímetro, esperando el momento perfecto para hacer daño. Pito encontró un pasillo para mandar un pase a Sergio González y que este remató con todas sus ganas, poniendo el empate a falta de un minuto.

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La prórroga asomaba por la esquina, pero ElPozo no se dio por vencido y a falta de ocho segundos para el final, Gaedia robó la pelota y sacó un latigazo fulminante ante Didac cuando quedaban cinco segundos en el electrónico. El conjunto de Josan González lo hizo, logró sumar su primera victoria en la final y forzar un cuarto partido en Murcia.