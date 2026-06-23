ElPozo Murcia apela al factor cancha para ganar una vida

Nadie hubiera pensado al principio de la final que ElPozo Murcia llegaría al tercer partido con el agua al cuello. El conjunto murciano tan solo tiene una bala en la recámara, ya que, si pierde hoy, el Barça se proclamará campeón de liga después de haberse impuesto en los dos choques en la Ciudad Condal. Josan González y los suyos no bajan los brazos y confían en forzar el cuarto partido. El choque se podrá seguir a través de Teledeporte, a partir de las 19:30 horas.

ElPozo no estuvo nada acertado en Barcelona y lo acabó pagando caro. En el segundo partido de la final, el conjunto murciano estuvo irreconocible, sobre todo en labores defensivas. Touré aprovechó esa debilidad y castigó con cuatro goles. El primer partido fue donde desaprovecharon una gran oportunidad los murcianos, ya que a falta de 2 minutos, ElPozo estaba 3-5 arriba en el marcador y en ese tiempo, el cuadro culé mandó el choque a la prórroga. En la tanda de penaltis tampoco estuvo fino y dejó escapar la oportunidad de vencer al Barça en su casa.

El meta Henrique, novedad en la portería de ElPozo, se lanza a los pies de Adolfo / Dani Barbeito/Sport

La afición murciana, aunque sabe que es muy difícil remontar esta final, se agarra a que el equipo se crezca jugando en el Palacio de los Deportes. Hasta la fecha, nadie ha conseguido remontar un 2-0 en contra en una final. Este resultado se ha dado en once ocasiones y solo en dos de ellas se llegó al quinto partido. Una vez fue en la temporada 97-98, donde el CLM Talavera igualó la serie ante ElPozo, pero en el quinto partido los murcianos se hicieron con el título. La última fue en la 2017-2018, donde el Barcelona consiguió mandar la final al quinto choque, pero el Inter acabó haciéndose con el campeonato.

"El camino es ganar desde la tranquilidad y la rabia" Josan González — Entrenador de ElPozo Murcia

Josan González sabe que la situación es complicada y regresar de Barcelona con un 2-0 hace que la situación se tambalee. Pero apela a jugar como local, donde su equipo no ha perdido en el play off, y contar con el apoyo de su gente. «No jugamos solos este partido.u A luchar, para dedicarle este punto a nuestra afición», mencionó.

La pésima noticia para ElPozo Murcia es que sigue sin poder contar con Ricardinho y Marcel. El ala brasileño estuvo presente en la convocatoria del segundo partido, pero no jugó ningún minuto. «Es una pérdida considerable, pero intento no centrarme en cosas que no tienen solución. Hay que centrarse en los que sí están. Ahora el tema es adaptarse; tenemos una plantilla que estaba preparada para estos casos», dijo el cordobés.

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El Barça, con Pito pero sin Luciano Gauna

El Barcelona, por su parte, llega con la tranquilidad de ir por delante en la eliminatoria, pero sabiendo que Murcia es un territorio complicado y que lo mejor para ellos sería cerrar la final hoy. Javi Rodríguez cuenta con la vuelta de Pito, que se perdió los primeros dos encuentros por ver la roja directa en los primeros minutos del partido inicial. A quien pierde el combinado culé es a Luciano Gauna, quien salió lesionado del segundo choque y presenta una rotura del ligamento colateral de su rodilla derecha. Baja importante la del Barça, pero no quiere dar vida a ElPozo.