Eddy Pinedo jugará en Primera FEB con el Ourense

El exjugador del UCAM Murcia Eddy Valentino Pinedo, nacido en Perú pero criado en la Región, regresará a España la próxima temporada tras haber militado en dos universidades estadounidenses, donde el curso pasado jugó en Saint Francis Red Flash. El pívot, que fue internacional en categorías inferiores y consiguió el oro en el Europeo sub-18 de 2022, donde Izan Almansa fue el elegido mejor jugador del torneo, se ha comprometido con el Ourense, de Primera FEB, que será el próximo ejercicio uno de los candidatos a luchar por el ascenso a la Liga ACB con Moncho López como entrenador.

Pinedo, que estuvo entre 2013 y 2019 en la cantera del UCAM Murcia, de donde salió para firmar por el CB Torrelodones, regresa así a España tras pasar por la Academia Sunrise Christian, y después emprender una etapa en la NCAA, donde jugó en primer lugar en la East Carolina Pirates. Esta última temporada, con Saint Francis, promedió 7,2 puntos y 4,7 rebotes en una media de 26 minutos por encuentro.

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Pinedo va a realizar el camino inverso al que va a emprender Izan Almansa, quien después de firmar el verano pasado un contrato con el Real Madrid por cuatro temporadas, alternando en la primera el primer equipo con el filial, se va a comprometer con Gonzaga Bulldogs, donde milita Mario Saint-Supéry. De momento, Almansa está pendiente de que la NCAA dé luz verde a su elegibilidad según las normas. Por tanto, otro giro brusco en la carrera de un pívot que llegó a presentarse al draf de la NBA, donde no fue elegido.