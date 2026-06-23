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El centrocampista Javi Mier, quinto fichaje del Real Murcia

El hermano gemelo de Jorge Mier se convierte en nuevo jugador grana

Javi Mier, en una imagen con la camiseta del Huesca

Javi Mier, en una imagen con la camiseta del Huesca / SD Huesca

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Ángela Moreno

Ángela Moreno

Después de la renovación del lateral derecho Jorge Mier por tres temporadas, otro Mier se incorpora al Real Murcia. Se trata de su hermano Javi, un centrocampista de 27 años de edad que llega procedente de la Sociedad Deportiva Huesca, donde ha disputado este último curso 13 partidos y coincidió en la primera parte del mismo con el nuevo técnico murcianista, Sergi Guilló.

Javier Mier Martínez (Oviedo, 4 de febrero de 1999) es hermano gemelo de Jorge, quien ya es de sobra conocido para la afición murcianista. Se trata de un completo centrocampista que se une de los fichajes del extremo Chema Núñez, el lateral Víctor Olmedo, el central Joan Rojas y el portero Dani Jiménez.

Javi Mier lamenta una ocasión fallada en un partido con el Real Oviedo ante el FC Cartagena

Javi Mier lamenta una ocasión fallada en un partido con el Real Oviedo ante el FC Cartagena / L.O.

Se formó en la cantera del Oviedo, donde debutó con el primer equipo con 20 años de edad. En la campaña 2023-2024 se marchó al Huesca, con el que ha disputado 60 partidos en tres temporadas. En la última de ellas, que estuvo marcada por una lesión que sufrió, jugó 916 minutos, en los que marcó un gol. El Real Murcia no ha informado de la duración del contrato, solo que jugará en el equipo en la 2026-2027.

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"Soy intenso, trabajador y nunca rehúyo de la lucha". Así es como se define un Javier Mier que ya forma parte del plantel que tendrá a su disposición Sergi Guilló esta campaña en Primera RFEF.

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