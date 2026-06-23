Remo
Blanca López, en el equipo nacional tras ser campeona de España
La cartagenera brilla en la modalidad de Beach Sprint
Gaspar Zamora
La cartagenera Blanca López Valera, del Club Náutico de Santa Lucía, se ha convertido en la deportista más joven del remo en la Región de Murcia en lograr una medalla nacional y acceder al equipo nacional.
Especialista en Beach Sprint, la modalidad más novedosa y espectacular del remo, que debutará como disciplina olímpica en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, López ha demostrado esta temporada que el talento, el esfuerzo y la constancia pueden derribar cualquier barrera.
La temporada no ha podido comenzar de mejor manera para la joven remera. En la Liga Nacional de Beach Sprint, se alzó con la victoria en la categoría juvenil de skiff, confirmando su excelente estado de forma. Sus registros cronométricos reflejan una evolución extraordinaria, hasta el punto de competir en tiempos propios de categorías superiores.
Con apenas unos años de trayectoria deportiva, Blanca López Valera representa el presente y el futuro de una modalidad en pleno crecimiento, que cuenta con otra cartagenera, Mari Ángeles Macián, en su caso con el equipo absoluto, en la selección española. Su progresión y capacidad de superación la convierten en una firme candidata a seguir haciendo historia en los próximos años.
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