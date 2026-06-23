El Águilas FC logra mantener el bloque del ascenso

De momento el Águilas FC finaliza el capítulo de renovaciones con el lateral José Mas, aunque podría sumar la continuidad de otro jugador si salen adelante las negociaciones que se están llevando con el meta Salcedo. Por ahora, la lista de jugadores que volverán a vestir la elástica costera la próxima temporada queda cerrada con José Mas, quien llegó al Centenario El Rubial como lateral y ha jugado casi de todo, menos de portero; de lateral, central, interior y delantero, llegando a marcar 4 goles.

El alicantino José Más se une al central Antonio Sánchez, otro de los jugadores importantes de la pasada campaña en el equipo blanquiazul. Pedro Reverte también ha renovado a Chris Martínez, Mario Abenza, Yasser, Javi Castedo, Héctor Martínez, Adri Pérez y Johan Terranova.

La plantilla del Águilas FC está tomando forma de cara a su debut en Primera RFEF. A falta de hacer algún movimiento en la portería -por ahora no hay portero-, el Águilas FC cuenta con nueve jugadores. Todos continúan de la pasada campaña, consiguiendo Reverte mantener el bloque del ascenso a la tercera categoría.

En defensa aparecen Johan Teranova, José Más, Antonio Sánchez y Héctor Martínez. Los centrocampistas que siguen son Mario Abenza, Yasser y Adri Pérez. Además cuenta con dos delanteros, Chris Martínez y Javi Castedo.

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Ahora toca el capítulo de novedades. Todo parece indicar que el primer fichaje será el extremo Josema Raigal, que llega procedente del Atlético Malacitano, y cuyo acuerdo está a falta de confirmación oficial. Otros jugadores con los que se ha llegado a un acuerdo son el central Álex Revuelta (At. Antoniano) y el delantero Gonzalo Serrano (R. Ávila). Este último tiene 24 años y la pasada campaña marcó 13 goles.