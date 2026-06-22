Los vaivenes del Real Murcia Imperial con final feliz

Ha sido un curso de vaivenes para el Real Murcia Imperial, marcado por una montaña rusa de contratiempos, de tomas de decisiones, de jugadores que se han revalorizado y que, por fortuna, ha desembocado en un final feliz para la entidad murcianista.

El primer giro brusco de este guion inesperado ocurrió antes incluso de que el balón echara a rodar. La marcha de Carlos Cuéllar el pasado 12 de julio, apenas días después de haberse anunciado su renovación, dejó un vacío en el banquillo del filial murcianista que Pedro Asensio, director de cantera del club, tuvo que rellenar. Fue un revés inesperado, un golpe en la línea de flotación que amenazaba con descentrar el proyecto, pero que, visto con la perspectiva que da el éxito final, no fue más que el preludio de una trama compleja que se resolvería en Lisazoain, un pueblo de 92 habitantes de la Comunidad Foral Navarra. El 1-1 ante el CD Pamplona cerraba un curso apasionante.

En este tablero de ajedrez, el destino de José David Larrosa resultó providencial. Cuando firmó el 25 de junio del año pasado para hacerse cargo del Juvenil de División de Honor, nadie imaginaba el año que iba a vivir. El guion se alteró drásticamente a finales de octubre: tras el despido de Joseba Etxeberria en el primer equipo, Adrián Colunga, sustituto de Cuéllar, dio el salto a la dirección técnica de la primera plantilla del Real Murcia, obligando a una reestructuración inmediata. Larrosa asumió el mando del filial.

Con Colunga, el Imperial arrancó con buen pie, sembrando las primeras semillas de ilusión. Sin embargo, el fútbol, como la vida, no entiende de líneas rectas, y el mes de noviembre, ya con Larrosa al mando, trajo consigo el primer bache de resultados. Fue un periodo de dudas, pero el equipo supo reponerse. El año nuevo trajo el renacer, regalándonos el mejor Imperial en cuanto a despliegue futbolístico se refiere. Las victorias ante el Santa Cruz y el Molinense, dos rivales directos de categoría, no solo fueron puntos de oro, sino una declaración de intenciones: el equipo jugaba, dominaba y golpeaba. Ahí emergió la figura de un Alex Meca como el líder indiscutible en la faceta goleadora.

El mercado invernal actuó como el bálsamo necesario para afrontar el tramo decisivo. El regreso de Divine y la llegada de Joao Costa -el centrocampista brasileño que aportó ese temple, físico y clarividencia necesaria en la medular- le dieron otro aire al bloque.

No obstante, el destino guardaba una última prueba de fuego. En los dos meses finales de la liga regular, el Imperial atravesó su peor crisis de resultados. El equipo, quizás atenazado por la responsabilidad, no logró capitalizar los tropiezos del Cieza: una sola victoria en los últimos nueve encuentros de la fase regular. Fueron momentos de incertidumbre previos a la resolución de la liga.

Media inglesa en el play off

Pero en este curso de vaivenes, quedaba un último tirabuzón. Llegado el momento del play off, el equipo mutó. Con las incorporaciones -los ‘fichajes’ de Héctor Pérez, Jorge Sánchez y Alonso Yoldi-, el bloque recuperó frescura, jerarquía y, sobre todo, una solidez competitiva asombrosa. El Imperial aplicó la receta de la «media inglesa» con una precisión quirúrgica: inexpugnables en casa y pragmáticos a domicilio. En las tres eliminatorias del ascenso, el patrón se repitió: victoria en casa, empate fuera y ronda ganada.

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El Real Murcia Imperial ya es, por méritos propios, equipo de Segunda RFEF. Un final feliz en una temporada de contrastes.